16歲足球小將「埋119小時獲救」 最新狀況曝光

16歲足球小將卡米爾坎（Kamilcan Ağdaş）被埋119小時後幸運獲救，目前已漸漸恢復氣色。（圖翻攝自推特@Fenerbahçe SK）

2023/02/13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處6日發生芮氏規模7.8強震，造成兩國已逾3.3萬人死亡。一名16歲足球小將卡米爾坎（Kamilcan Ağdaş），在瓦礫中被埋119小時後幸運獲救，卡米爾坎隸屬的足球俱樂部昨（12日）在推特發布，他的最新近況，經過治療及休養，他已漸漸恢復氣色，且露出燦爛笑容。

綜合外媒報導，土耳其與敘利亞發生百年強震，造成重大死傷。卡米爾坎在展開救援行動的119小時後，成功被救難人員救出，當時他意識仍清楚，見到救難人員的第一句話是「請問今天星期幾了？」，接著表示「很想喝水」，獲救後讓救難人員與當地民眾都十分振奮。

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卡米爾坎隸屬的費內巴切足球俱樂部（Fenerbahçe SK）昨日也於推特上發布影片，明顯看見他的精神及氣色恢復不錯，足球俱樂部的前輩也透過視訊鼓勵、祝福他能早日康復，回到球場上繼續踢球。

據了解，土耳其發生地震當天，有一場球賽，所以卡米爾坎前一天睡覺前身穿球衣。「今晚，第119個小時，我們再次相信奇蹟」、「我們還有很多比賽要打，我們等你（回來），卡米爾坎！」

Altay Bayındır, Kamilcan’ımızla görüştü.



Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan???????? pic.twitter.com/Dz26HCBkJE — Fenerbahçe SK （@Fenerbahce） February 11, 2023

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