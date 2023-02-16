俄烏戰爭週年》無人機攻防戰成趨勢 「蜂群模式」應早作防範

土耳其BT-2無人機。（圖片擷取自BAYKAR Youtube官方頻道）

2023/02/16 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭自去年2月24日爆發至今，已將近一年。俄烏戰爭的爆發跌破許多專家眼鏡，包括認為俄羅斯的理性決策，不太可能入侵烏克蘭，俄軍入侵烏克蘭後地面部隊的表現慘不忍睹、俄羅斯空軍未應地面需要實施空中支援，以及烏軍守軍令人驚訝的堅決抵抗意志等等。

而俄烏戰爭為繼伊拉克戰爭後最大的國與國之間的戰爭，期間出現的許多戰術與裝備，都將成為世界各國軍隊戰備的參考，並成為下一場戰爭的趨勢。在台海方面，中國發展無人機技術已成熟化、商業化，蜂群模式、編隊飛行已智慧化。其中大疆公司的無人機全球市占率已達7成，共軍也多次運用無人機實行灰色地帶行動，騷擾偵察我國軍動向，政府與軍隊應早做準備與防範。

請繼續往下閱讀...

在俄烏戰爭中，引人注目的首要為無人機在戰場上的攻防運用。雖然說無人機的運用在俄烏戰爭中才明顯被世人所關注，但早在俄烏戰爭爆發一年半前，亞塞拜然與亞美尼亞在2020年9月27日爆發的雙亞戰爭中，無人機戰力就在戰場上被頻繁運用，被軍事觀察家認為是未來戰爭的主力。

雙亞戰爭的特點是使用重型火砲與塹壕戰，亞美尼亞利用地利優勢建立防禦塹壕，因此地面進攻進入膠著狀態。此時反而是空中力量成為主力。亞美尼亞在戰前緊急接收了俄羅斯4架蘇-30，但畢竟是緊急接收，因此缺乏訓練，難以形成戰力。反而是亞塞拜然長期大量採購的以色列哈洛普自殺式無人機，成為進攻利器。而亞塞拜然在戰前也得到土耳其援助大量TB-2攻擊無人機及卡古-2自殺無人機，讓亞塞拜然建立完整的空中無人機群系統，取得戰爭勝利。

而土耳其引以為傲的TB-2，更在助烏抗俄中一戰成名。TB-2全名又稱拜拉克塔爾TB-2（Bayraktar TB-2），是土耳其拜卡公司開發的一款中空長航時無人作戰飛機。由於美國為了防止土耳其對付庫德族，以及因土耳其購買俄製武器被部分軍事制裁，土耳其自2010年開始自行研發無人機，並於2014年進行TB-2的首飛。空機單台成本估計低至100萬美元或200萬美元。2022年1月烏克蘭與土耳其達成的軍售合約中，16架Bayraktar TB2無人機售價，含相關裝備在內，總計僅約6000萬美元。

TB-2機長6.5公尺，翼展12公尺，最大起飛重量650公斤，有效負載150公斤，可搭載雷射導引飛彈、反坦克飛彈、火箭彈等武器，動力為一具100馬力的活塞螺旋槳發動機，最大速度時速220公里，巡航模式時速130公里，作戰半徑150公里，是一款輕型入門級無人機，其晶片與電子系統確實也不頂尖，防禦電子戰能力較弱，武器外掛點只有4個，相對偏少，火力持續性較弱。但它的優勢在於造價便宜，另外土耳其為它設計的配套武器能夠彌補劣勢，例如UMTAS反坦克飛彈以及SMM智慧型微型彈藥，都已在戰場上實際驗證。

其次是TB-2全套系統採用北約規格，其控制站也是北約標準的機動式工作站，讓其飛控系統可在不需外接輔助傳感器的幫助下自行完成滑行、起飛、導航、降落和停飛等操作，自動化程度高，人力成本低。

俄軍方面，在俄烏戰爭中可確認的自製無人機共有5種型號，首先是「海鷹-10」的15公斤小型多用途無人機，機長1.8公尺，翼展3.1公尺，最大起飛重量18公斤，有效負載4.5公斤，為傳統的上單翼結構、活塞螺旋槳推進，起飛為軌道彈射、降落傘回收，作戰半徑100公里，最大速度時速150公里，最大飛行高度5,000公尺，續航力據稱16小時，可在-30°到40°C的極端環境作業，單價約12萬美元，大量裝備於俄軍營級戰術群（BTG）和師級、旅級下的砲兵及偵察部隊，主要工作為前線空中偵察和監視，控制站在一輛KAMAZ-5350卡車底盤上，可裝備4台無人機，一次出動3架，分別負責偵查、電戰和訊號中繼，有訊號編碼加密功能，可進行敵後偵察，引導己方火力。還可成群組成空中干擾群阻礙地面通訊，並可攔截竊聽通訊、發送假消息。

但實際上，因為2014年克里米亞危機後被制裁的關係，其內部裝置都是網購可得的民用型規格成品，並沒有俄羅斯官方宣稱的效能，實際觀察到的干擾和作戰半徑分別只有約6公里及1公里左右。

另一款「前哨-3SV」也有同樣的狀況，它是一款輕型排用級無人偵察機，重量僅2.8KG，動力為300瓦發電機，最大飛行速度時速105公里，其光學偵察鏡頭實際上是索尼的消費產品，而以上民規產品，都無法進行高畫質或寬頻帶訊息傳輸，更別提訊息加密了，因此俄烏戰場上才會大量出現伊朗的無人機。

俄羅斯採購的伊朗無人機為「見證者-136」（Shahed-136）無人機。伊朗的無人機研究源自於巴列維王朝時期向美國採購的靶機，但直到2011年伊朗捕獲美國的RQ-170哨兵隱形無人機後，其研究才大有進展，其主要產品為見證者系列，但受到國際制裁，其產品都是空有美系外觀，通訊能力非常落後。

至於俄羅斯採購「見證者-136」則是自殺無人機，其機體除了燃料就是炸藥，裝藥有50公斤，超越一顆北約155公厘砲彈，最大飛行速度時速12公里。此型無人機的通訊能力較弱，實際上無裝備任何探測設備，只有裝備民用GPS導航，意味著只能沿固定軌跡航行，或是快接近目標時略微修正飛行姿態誤差，因此精度不高，只能攻擊固定目標，所以常被烏軍防空火網攔截，至今已被擊落540多架。

「見證者-136」還必須採用蜂群模式，一次發射一群才有效果，並用「見證者-129」當作領航機，其唯一的優點便是其2萬美元的價格。

以上種種無人機的介紹，已經可以預見未來戰爭中無人機的主導性，同時也凸顯不管任何裝備，其關鍵性能都在通訊能力，必須要讓軍隊各部隊、上下各層級單位都同時共享戰場訊息與畫面，指揮中心才能快速與各部隊聯絡、指揮，甚至讓基層單位能自行依戰況行動。

而從無人機的介紹，也可知道在現代全球供應鏈中，除了美國等大國，單一國家很難自行製造性能完善的無人機，就連土耳其的BT-2，其發動機也是與烏克蘭共同合資公司研製。我國電子丶通訊業相當發達，在製造無人機方面無太大障礙，政府當前也以發展無人機為重要政策方向，但鑑於過去政府與軍方未重視，許多關鍵部分仍待政府力量進行整合，這將是無人機國家隊未來要持續努力的方向。

無人機屢屢在現代戰爭中立下戰功。（圖片擷取自BAYKAR Youtube官方頻道）

圖為俄羅斯「海鷹-10」無人機。（圖片擷取自俄羅斯衛星通訊社）

圖為俄羅斯「前哨-3SV」無人機。（圖片擷取自俄羅斯衛星通訊社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法