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    軍情動態》增強部隊戰力 俄派遣Marker無人戰鬥車抵達頓巴斯

    圖為俄羅斯國防工業高級研究項目基金會開發的Marker無人地面戰鬥車。（圖片擷取自俄羅斯新聞社）

    圖為俄羅斯國防工業高級研究項目基金會開發的Marker無人地面戰鬥車。（圖片擷取自俄羅斯新聞社）

    2023/02/07 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續在烏克蘭東南部頓巴斯投入軍力，外媒報導，俄羅斯自行開發的四輛Marker無人地面戰鬥車已經抵達頓巴斯，測試車輛在戰鬥中的演算法，試圖讓自主無人機器與載人車輛共同作業與協同作戰，增強現有部隊戰力。

    根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，俄羅斯高等研究基金會的軍事顧問小組負責人於1月15日宣布，Marker無人地面戰鬥車將在烏克蘭特別軍事行動區進行測試。透過測試，俄羅斯正在摸索從頭設計用於整合無人系統的作戰編隊如何運作，以及這些編隊是否可以增強現有部隊。俄羅斯國防部正在為其空中、地面和海上的無人系統進行無人編隊陣行的開發。

    俄羅斯國防部已宣布計劃測試其現有的Uran-9無人戰鬥車、Kungas系列的無人戰鬥和偵搜車，以及正在開發的Soratnik和Shturm無人坦克。

    自2019年以來，Marker一直是展示車輛。在2019年的演示中，Marker的砲塔跟隨步兵觀察員步槍瞄準鏡的移動，這表明人類可以遠程瞄準車輛的武器。俄羅斯軍隊已經在敘利亞測試了無人車並與無人機做對抗演練。

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