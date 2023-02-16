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    澳洲8歲男孩半夜痛醒 赫見91公分蛇纏繞手臂開咬

    約91公分的蛇誤闖澳洲昆士蘭一名男孩的房間。（翻攝Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days 0449922341）

    約91公分的蛇誤闖澳洲昆士蘭一名男孩的房間。（翻攝Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days 0449922341）

    2023/02/16 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕蛇誤闖民宅對怕蛇人無疑是場噩夢，澳洲昆士蘭一名男孩的遭遇更慘，一條約91公分的蛇不僅闖入他的房間，手還被蛇咬了2口。

    澳洲專業捕蛇人布朗（Steve Brown）經常透過粉專分享他工作上碰到的各式蛇類，日前在凌晨1時半許接到昆士蘭一名8歲男孩的父母緊急求助，原來有一條約91公分的蛇誤闖男孩家中，在男孩呼呼大睡之際對纏上了他的手臂，並對男孩發起攻擊。

    男孩的父親幫兒子移開這條蛇，而且沒有傷害到蛇，不過可憐的男孩被蛇咬了2口。所幸，布朗辨認出這條蛇是無毒的地毯蟒（Morelia spilota mcdowelli），因為事件實在過於駭人，他不願造成民眾對蛇的誤解，持續關心事件後續，也自願依據自己的專業知識為男孩提供一些心理上的輔導。

    男孩在事發當夜被帶到醫院處理傷口，父親表示，男孩無礙，只是被嚇得直發抖，所幸隔日一早他已經不再害怕，反而迫不及待想去學校跟同學分享他的超酷遭遇，而男孩的父母也非常理智，理解這條蛇只是為了自衛才攻擊自己的孩子。

    布朗澄清，蛇不會無緣無故攻擊人，這條蛇也是，這場驚魂並非出於蓄意，只是牠誤闖男孩的床鋪，因為男孩翻身，使蛇感受到威脅，基於自衛才對男孩發起攻擊。

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