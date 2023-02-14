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    畫面曝光！潛水教練遭鯊魚追擊 猛踹「鯊魚臉」驚險逃脫

    胡蘭與朋友日前一起潛水時遇上鯊魚攻擊，情急之下他用腳猛踹鯊魚的臉，成功讓鯊魚放棄離開，撿回一命。（圖擷取自「taos_oceanadventure」Tiktok、本報合成）

    胡蘭與朋友日前一起潛水時遇上鯊魚攻擊，情急之下他用腳猛踹鯊魚的臉，成功讓鯊魚放棄離開，撿回一命。（圖擷取自「taos_oceanadventure」Tiktok、本報合成）

    2023/02/14 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名男子與朋友日前一起潛水時，未料卻遇上鯊魚攻擊，情急之下他用腳猛踹鯊魚的臉，意外成功讓鯊魚放棄離開，事發後他在這段驚險畫面上傳至社群平台，PO文引發大量網友討論與留言，有網友直呼「天啊！幸好你活了下來」。

    綜合外媒報導，自由潛水教練胡蘭（Tao Hoogland）與朋友約瑟夫（Joseph）日前在西澳洲鯊魚灣（shark bay）潛水，2人一邊捕魚一邊拍攝記錄過程，公開畫面可見，忽然有1隻鯊魚出現在胡蘭周圍，情急之下胡蘭猛踹鯊魚臉部，一邊拚命游回岸上，鯊魚最終放棄追擊。

    胡蘭透露，正當他與朋友準備上岸時，這隻鯊魚忽然游到自己身後，接著試圖搶走魚叉上的魚，「一開始我對於鯊魚的攻擊性和狡猾感到驚訝，但我馬上就生氣了，因為鯊魚不肯放過我們」。

    事發後胡蘭將這段驚險瞬間上傳至社群平台，迄今超過96萬人瀏覽，許多網友紛紛相繼留言表達不同看法，有人說「天啊！幸好你活了下來」、「很高興你逃脫了！」，還有網友打趣地說「這段影片畫面晃來晃去，實在看不清楚發生什麼事情，你可以下次努力再拍一次嗎？」

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