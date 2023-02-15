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    軍情動態》儲存各式長程飛彈 日本將新建4座大型彈藥庫

    日本政府人士透露，日本政府將新建4座大型彈藥庫，研判是將用於存放各式長程飛彈。圖為12式反艦飛彈。（圖擷取自陸上自衛隊官網）

    日本政府人士透露，日本政府將新建4座大型彈藥庫，研判是將用於存放各式長程飛彈。圖為12式反艦飛彈。（圖擷取自陸上自衛隊官網）

    2023/02/15 13:42

    〔即時新聞／綜合報導〕日本為了強化反擊能力，近日宣布將採購美製「戰斧」巡弋飛彈，同時也在量產國產「12式」反艦飛彈，並開發各式新型飛彈。日本政府人士15日透露，日本政府將新建4座大型彈藥庫，研判是將用於存放各式長程飛彈。

    根據日本《共同社》報導，日本政府人士指出，日本政府2023年度將在陸上自衛隊大分分駐地、海上自衛隊大湊地方總監部各興建2座大型彈藥庫，總計4座大型彈藥庫。

    另外，2023年還將計畫在全國各個自衛隊設施進行調查，評估新建6座大型彈藥庫的設施空間，防衛省在2023年度預算案已編列相關經費約58億日圓（約新台幣13.3億）。

    日本政府日前編列2113億日圓（約合台幣490億元）的採購費用採購約500枚戰斧飛彈，預計2026年起開始部署。同時國內正量產國產「12式」反艦飛彈，並開發用於島嶼防衛的「高速滑翔彈」升級型。

    《共同社》報導指出，由於長程飛彈比以往的飛彈體積更大，因此保存飛彈的彈藥庫需要擴大規模。針對增設彈藥庫一事，日本政府計畫自2023年起的5年內增設約70棟彈藥庫。

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