劍指中國！日本採購戰斧飛彈 俄羅斯竟先嗆「將反擊」

為強化反擊能力，日本將採購美製戰斧飛彈的消息引發外界討論。（法新社）

2023/02/14 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國、俄羅斯、北韓等獨裁政體帶來的區域威脅，日本計畫採購美製BGM-109「戰斧」巡弋飛彈，引發外界熱議。對此，俄羅斯率先做出反應，嗆聲若發現日本對俄國遠東地區安全造成威脅，將祭出反擊。

綜合外媒報導，13日有日媒指出，日本將「距外飛彈」（standoff missile）視為強化反擊能力的重要武器，以在區域有事之際，於敵方威脅圈外對其飛彈基地或司令部等進行反擊。日方目前正在改良並量產國產「12式反艦飛彈」（12SSM），但考量到中共犯台威脅與日俱增，為避免12式反艦飛彈改良不及，所以也決定向美方採購「戰斧」巡弋飛彈。

請繼續往下閱讀...

消息指出，日本政府已於下年度編列2113億日圓（約合台幣490億元）的戰斧飛彈採購費，採購數量應達500枚左右，已初步決定與美方簽定統括性合約，在5年內陸續交貨，2026年度起開始部署，並預定2027年度完成部署。

雖然外界普遍認為日本此舉劍指中國，但俄羅斯卻率先做出反應。俄國副外交部長魯堅科（Andrey Rudenko）表示，日本近來急遽加強軍事能力現代化，增加在俄國邊境附近的危險活動，俄方正密切關注日本事力量發展，並多次透過外交渠道像日本表達強烈抗議，「如果我們的遠東地區受到任何潛在的安全威脅，我們將立即遵照俄國防政策進行反擊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法