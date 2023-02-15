強震再傳奇蹟！土耳國77歲老婦遭埋瓦礫堆212小時獲救

土耳其一名77歲婦女受困廢墟長達212小時後被救難人員尋獲。（圖擷取自「@tcsavunma」推特、本報合成）

2023/02/15 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，據官方通報至少有4.1萬人死亡，雖然黃金救援72小時已過，仍有民眾相繼被救出，一名77歲婦女受困倒塌公寓長達212小時後，被救難人員尋獲，目前已送院治療中。

綜合外媒報導，搜救團隊今日凌晨在東南部災區阿德亞曼（Adiyaman）一棟7層樓高的倒塌公寓廢墟中找到一名77歲婦女貢戈爾（Fatma Güngör），畫面可見，數名救難人員在黑夜裡小心地移出貢戈爾後，用擔架抬往救護車，目前已送院治療中。

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在公寓廢墟周圍等待的貢戈爾親屬聽聞喜訊後，激動地與搜救員們擁抱並表達感謝。影像曝光後，引起大量網友討論，紛紛說「太好了！」、「感謝上帝」、「感謝上帝給老奶奶撐過這212小時的力量」。

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı https://t.co/Cm4gkhGrqv pic.twitter.com/rqLTCJhsjE — ANADOLU AJANSI （@anadoluajansi） February 14, 2023

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