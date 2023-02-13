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    材質不同 日權威氣象主播：中國氣球絕非氣象氣球

    中國間諜氣球相繼在北美上空被美軍擊落，中國堅稱是「氣象觀測氣球」，被日本權威氣象主播森田正光打臉。（法新社）

    中國間諜氣球相繼在北美上空被美軍擊落，中國堅稱是「氣象觀測氣球」，被日本權威氣象主播森田正光打臉。（法新社）

    2023/02/13 19:13

    〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕中國間諜氣球露出馬腳，相繼在北美上空被美軍擊落，中國至今仍堅稱此為「氣象觀測氣球」，但被日本權威氣象主播森田正光打臉。森田表示，氣象觀測氣球使用的材質是普通橡膠，會自動在上空破裂，這次被擊落的氣球很可能使用聚氯乙烯材料，從這個觀點來看，說是「偵察氣球」並不為過。

    中國間諜氣球被擊落後，中國一再強調「氣球為氣象研究之用的民間飛艇，因不可抗力因素侵入美國上空」，並否定為偵察之用。森田在個人的部落格貼文表示，從氣象專家的立場來看，被擊落的中國氣球，使用的材質異於一般的氣象氣球。

    森田還向日本的氣球製作公司查證，該公司的人員也表示，這次的氣球並非用於氣象觀測的橡皮氣球，可能是以聚氯乙烯以黏合或熱熔合方式製成。這次的氣球可保持在一定的高度水平飛行，該人員認為，這和以前日本的「氣球炸彈」使用相同的原理施飛。這位人員也表示，這次在北美出現的中國氣球，和兩年多前在日本仙台出現的氣球，應是同一種氣球。

    森田還進一步說明，通常氣象用的橡皮氣球以每秒5到6公尺的速度上升，大約100分鐘後到達3萬公尺的高空，由於上空的氣壓，橡皮氣球會膨脹破裂，而且觀測氣球下方也會附小型降落傘，以免氣球破裂後，搭載的觀測器材在掉落時造成災害。

    他還表示，氣象觀測氣球基本上是定點觀測，取得一定的資料即可，不需要長時間滯空，所以使用橡皮製造，如果使用不易破裂的材質，就是證明氣球的用途是為了「需要長時間的偵察」之用。

    森田並表示，這次的中國氣球橫越太平洋抵達美洲，直線距離約1萬4千公里，大約是維持在1萬公尺的高度，並藉由偏西風移動，保持一定高度水平移動，這都是一般氣象氣球沒有的功能。

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