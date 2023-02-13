為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    連續2天擊落不明飛行物 美參院領袖：也是氣球

    美國聯邦參議院民主黨領袖舒默指出，美國戰機最近2天相繼在阿拉斯加州和加拿大上空擊落不明飛行物體也是氣球，只是比4日擊落的中國間諜氣球小。（美聯社檔案照）

    美國聯邦參議院民主黨領袖舒默指出，美國戰機最近2天相繼在阿拉斯加州和加拿大上空擊落不明飛行物體也是氣球，只是比4日擊落的中國間諜氣球小。（美聯社檔案照）

    2023/02/13 06:02

    〔即時新聞／綜合報導〕針對美國戰機最近2天相繼在阿拉斯加州和加拿大上空擊落不明飛行物體，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院情報委員會副主席、民主黨籍聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）12日一致指出，這些物體也是氣球，只是比4日擊落的中國間諜氣球小。至於這些氣球來自何處，目前仍在判定中。

    綜合美聯社和華爾街日報報導，美國官員僅表示，10日和11日被F-22戰機擊落的目標為「不明物體」。舒默在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示，在美國空軍於加拿大育空（Yukon）地區上空擊落不明飛行物體後幾小時，總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向他做簡報。

    被問到這2個「不明物體」是否也是氣球時，舒默說：「他們認為是氣球，但比第一個小得多。」

    舒默表示，軍方正在搜尋這2個物體的殘骸，以判定它們來自何處。前2天被擊落的這2個物體，除了體積比較小，飛行高度也較低，約4萬英尺（約1.2萬公尺），是商用航班會使用的空域。第一個被擊落的氣球，飛行高度約達6萬英尺（約1.8萬公尺）。

    雖然舒默沒有直接表明氣球來自何處，但他強調，中國已經向世界各地發送間諜氣球，不只是美國，南美洲也有，「現在中國官員將不得不重新考慮這些行動」，「我認為中國人受到羞辱。我認為中國人說謊被逮個正著。我認為這對他們來說是一大挫折。」

    舒默還說，「直到幾個月前，我們才知道這些氣球。我們的情報部門和軍隊都不知道」，不過「他們現在正集中心力對氣球進行全面分析」，「如果美國的利益和人民面臨風險，他們會採取適當行動。」

    海姆斯則在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」節目中，對拜登政府處理這些不明飛行物的作法不夠透明感到憂心，他推測由於這2天擊落的不明物體太遙遠，因此目前還沒有太多資訊可以分享。他強調，若拜登政府不儘速釐清這些不明物體的相關情資，將會增加美國人對於可能是中國或俄羅斯採取入侵行動的焦慮。

    美國聯邦眾議院情報委員會副主席海姆斯指出，拜登政府必須盡快釐清不明飛行物的相關情資，否則將導致美國人擔心中國或俄羅斯可能入侵的焦慮情緒升高。（美聯社檔案照）

    美國聯邦眾議院情報委員會副主席海姆斯指出，拜登政府必須盡快釐清不明飛行物的相關情資，否則將導致美國人擔心中國或俄羅斯可能入侵的焦慮情緒升高。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登連兩天批習 對抗西方能力有限
    2023/02/10 05:30

    拜登連兩天批習 對抗西方能力有限
    中國氣球應正名「浮空器」 呂禮詩搜出共軍「平流層飛艇」論文
    2023/02/09 21:13

    中國氣球應正名「浮空器」 呂禮詩搜出共軍「平流層飛艇」論文
    日政府發言人：2022年1月九州西方公海飄不明氣球
    2023/02/09 20:39

    日政府發言人：2022年1月九州西方公海飄不明氣球
    美軍擊落間諜氣球 五角大廈：北京拒絕美中防長通話
    2023/02/08 11:52

    美軍擊落間諜氣球 五角大廈：北京拒絕美中防長通話
    被問為何中國很難控制氣球？ 毛寧稱：我不是專家
    2023/02/08 09:06

    被問為何中國很難控制氣球？ 毛寧稱：我不是專家
    冷眼集》氣球與對話
    2023/02/08 05:30

    冷眼集》氣球與對話
    氣球殘骸不會交還中國！白宮：將由情報專家分析
    2023/02/07 08:26

    氣球殘骸不會交還中國！白宮：將由情報專家分析
    中國間諜氣球為何入侵美國？華郵專欄列3可能
    2023/02/06 13:03

    中國間諜氣球為何入侵美國？華郵專欄列3可能
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播