連續2天擊落不明飛行物 美參院領袖：也是氣球

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默指出，美國戰機最近2天相繼在阿拉斯加州和加拿大上空擊落不明飛行物體也是氣球，只是比4日擊落的中國間諜氣球小。（美聯社檔案照）

2023/02/13 06:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國戰機最近2天相繼在阿拉斯加州和加拿大上空擊落不明飛行物體，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院情報委員會副主席、民主黨籍聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）12日一致指出，這些物體也是氣球，只是比4日擊落的中國間諜氣球小。至於這些氣球來自何處，目前仍在判定中。

綜合美聯社和華爾街日報報導，美國官員僅表示，10日和11日被F-22戰機擊落的目標為「不明物體」。舒默在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示，在美國空軍於加拿大育空（Yukon）地區上空擊落不明飛行物體後幾小時，總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向他做簡報。

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被問到這2個「不明物體」是否也是氣球時，舒默說：「他們認為是氣球，但比第一個小得多。」

舒默表示，軍方正在搜尋這2個物體的殘骸，以判定它們來自何處。前2天被擊落的這2個物體，除了體積比較小，飛行高度也較低，約4萬英尺（約1.2萬公尺），是商用航班會使用的空域。第一個被擊落的氣球，飛行高度約達6萬英尺（約1.8萬公尺）。

雖然舒默沒有直接表明氣球來自何處，但他強調，中國已經向世界各地發送間諜氣球，不只是美國，南美洲也有，「現在中國官員將不得不重新考慮這些行動」，「我認為中國人受到羞辱。我認為中國人說謊被逮個正著。我認為這對他們來說是一大挫折。」

舒默還說，「直到幾個月前，我們才知道這些氣球。我們的情報部門和軍隊都不知道」，不過「他們現在正集中心力對氣球進行全面分析」，「如果美國的利益和人民面臨風險，他們會採取適當行動。」

海姆斯則在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」節目中，對拜登政府處理這些不明飛行物的作法不夠透明感到憂心，他推測由於這2天擊落的不明物體太遙遠，因此目前還沒有太多資訊可以分享。他強調，若拜登政府不儘速釐清這些不明物體的相關情資，將會增加美國人對於可能是中國或俄羅斯採取入侵行動的焦慮。

美國聯邦眾議院情報委員會副主席海姆斯指出，拜登政府必須盡快釐清不明飛行物的相關情資，否則將導致美國人擔心中國或俄羅斯可能入侵的焦慮情緒升高。（美聯社檔案照）

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