權力傾軋？缺乏授權？中國氣球事件曝習近平主政危機

專家認為，中國間諜氣球在敏感時機入侵美國領空而遭擊落，曝露出中國國家主席習近平主政的嚴重問題，包括上下層官員權力傾軋、習集權一身卻不知政策細節，外界擔憂中國政治運作恐處處籠罩危機。（路透）

2023/02/12 22:52

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國間諜氣球入侵美國領空後遭到美軍戰機擊落，導致美中緊張升溫，專家認為，這曝露出中國國家主席習近平主政的種種嚴重問題，包括上下層官員權力傾軋、習近平集權一身卻不知政策細節；不論習近平對間諜氣球於敏感時機入侵美國的意外知情與否，北京內部缺乏協調或錯判的都使外界擔憂中國政治運作恐處處籠罩危機。

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，有分析認為，習近平可能知道敏感的間諜氣球計畫，卻不知道日常運作細節，包括在美國國務卿布林肯即將啟程訪問北京前夕的敏感時刻入侵美國領空。

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對此，美國前國防部中國事務主任唐安竹（Drew Thompson）表示，在習近平治下中央集權產生的問題，除了缺乏對較低層級的授權之外，「中國政府上下層官員之間的權力傾軋，也可能讓內部溝通更困難」。

現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹指出，中國治理體系一項緊張特徵為，下層官員爭取自主空間、上層官員爭取更大控制。

芝加哥大學政治學教授楊大利表示，中國氣球事件可能出於北京官僚政策缺口，這類活動受到的管理和監督程度可能不像太空或其他飛行任務，中國軍方越來越大膽測試新路線，對於面臨的政治風險可能並未受到北京領導層最優先事項的關注。

不過，一些中國菁英政治圈觀察家仍不相信習近平會對氣球派往美國不知情，也懷疑較低階的中國官員會在習近平不知情之下，執行這種可能衝擊美中關係的任務。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，「習近平個性是要有百分之百控制權，我不認為他會允許這樣的自主權」；習近平可能低估了美國國內對於氣球事件的反應，這些反應導致美中對話延後。

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