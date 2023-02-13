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    休倫湖上空不明物體飛越美國多州 拜登下令擊落

    美國政府高層表示，此不明飛行物體飛越多州，總統拜登下令擊落該物體。（美聯社）

    美國政府高層表示，此不明飛行物體飛越多州，總統拜登下令擊落該物體。（美聯社）

    2023/02/13 07:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方於當地時間12日下午在休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個高空不明飛行物體，同時也是本月第四度擊落高空飛行物體。美國政府高層表示，此不明飛行物體飛越多州，總統拜登下令擊落該物體。

    根據美國《CNN》 報導，這個呈現八角形的不明飛行物體沒有明顯掛載物，但美方尚未排除該物體有監視作用的可能性。美國政府高層指出，北美防空司令部（NORAD）與美國北方司令部於11日晚間在蒙大拿州上空首先發現該物體，並派出戰機偵察。

    12日時雷達偵測到該物體飛越威斯康辛州與密西根州，由於該物體飛行的路徑與高度可能會對民航機構成威脅，雖然該物體未對地面構成軍事威脅，但拜登仍下令擊落該物體，而這個不明飛行物在密西根州上空6100公尺、即將飛越休倫湖時被擊落。

    美國國防部12日也證實，一架F-16戰機在休倫湖上空擊落一個不明飛行物體。美國國防部指出，北美防空司令部12日早上發現該物體，並一直對其進行目視和雷達追蹤，分析該物體的飛行路徑和數據，可合理地將此物體與先前在蒙大拿州上空接收到的雷達目標聯繫起來，該目標曾飛行敏感地點的國防部附近。

    美國國防部12日證實，一架F-16戰機在休倫湖上空擊落一個不明飛行物體。圖為F-16戰機。（歐新社）

    美國國防部12日證實，一架F-16戰機在休倫湖上空擊落一個不明飛行物體。圖為F-16戰機。（歐新社）

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