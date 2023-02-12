比冷戰危險！間諜氣球被擊落 美中軍事熱線如「狗吠火車」

美聯社揭露，中國間諜氣球入侵美國領空、隨後遭美軍戰機擊落後，五角大廈欲以軍事熱線致電，卻遭中方拒絕，狗吠火車般情勢比冷戰時期更加危險。（路透）

2023/02/12 22:04

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美聯社揭露，中國間諜氣球入侵美國領空、遭美國空軍F-22戰機擊落後，美中兩國卻遲遲無法透過軍事熱線對話，相較於冷戰時期美國和前蘇聯藉可信賴熱線展開危機溝通、不致爆發核武衝突，現今中國不斷擴軍、和美國緊張升溫之際，五角大廈所撥打軍事熱線「只是一直響」、中方就是不接聽，「狗吠火車」般情勢比冷戰時更加危險。

美國國防部長奧斯汀4日在美軍擊落氣球後，希望以特別危機專線與中國國防部長魏鳳和電話會談，旨在藉由軍事「將領對將領」對話，解釋事態和舒緩緊張，卻遭中方拒絕。中國國防部發言人9日晚稱，這是因為美方「未營造適當氣氛」讓雙方對話交流，並反控美方行動「嚴重違反國際規範，創下惡劣先例」。

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報導指出，兩方將領不能迅速釐清事情，美方擔憂誤會、錯誤報導、或意外擦撞將導致小型衝突惡化成更大幅度的廣泛敵對。不過，過去數十年來，當某種危機促使美中兩國緊張情勢升級之際，美國軍事指揮官想與中方對口單位通話或視訊聯繫時，得到的經驗都令人感到沮喪。

美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）9日在聯邦參議院外交委員會作證，談到美中兩軍危機溝通的障礙時說：「這真的很危險」；美國將領持續努力開通與中方的更多溝通管道，「遺憾的是，中國解放軍迄今都沒有回應」。

瑞特納說，中國把重要的溝通管道當作純粹的傳訊工具，高興時候開通，不高興時候就關閉。

報導指出，美中軍方都在為可能引發的衝突做準備，雙方下一次緊張情勢升級似只是遲早的事，不論是意料中或始料未及事件，若兩軍指揮官無法立即聯絡，兩國可避免衝突升級的方法就少一種。

美國前國防部長辦公室中國事務主任、現任智庫亞洲社會政策研究所（ASPI）資深研究員莫里斯（Lyle Morris）表示，令人擔憂的是，類似EP-3偵察機事件恐會再度發生，屆時美中會處在遠遠更為敵對及不信任的政治環境裡，「事情可能瞬間就可能出差錯」。

2001年4月，美軍EP-3偵察機在海南島外海上空執行任務時，和共軍一架殲8戰鬥機在空中相撞，一度造成美中關係緊張，雙方事後雖同意為處理類似事件設立軍方熱線，但該溝通管道常處於無效狀態，美國現任和卸任官員都表示，當美國方面致電，中國官員有時連接都不接。

美國智庫蘭德公司資深政策分析師甘尼斯（Kristen Gunness）表示，她2009年3月擔任國防部海軍作戰部長顧問時，中國海軍船艦在南海包圍一艘美國偵察船，要求駛離，當時美方撥打軍事熱線電話，「沒人接聽，只是一直響」；美中軍事官員最終講到話，已是在過了1天之後。

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