中國氣球擾美 惡意「灰色地帶」活動 國防院︰影響美中關係

美國戰機四日在美東的南卡羅來納州外海擊落一枚中國間諜氣球。（路透檔案照）

2023/02/13 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國近日擊落來自中國的高空偵察氣球，引發高度關注。我國國防部智庫「國防安全研究院」近日發表評析報告指出，中共稱氣球為「民用性質、氣象科研」，但是施放前並未公告飛行路線、範圍，被擊落後還向美方表達強烈不滿與抗議，未來可能影響美中關係進展。

國防院評析報告指出，中國人民解放軍院校學者曾對高空氣球軍事運用進行研究，即有心理宣傳、航路威脅、投放炸彈、誘騙助偵及偵察監視等多重功能，對照中國經常以「民間活動」為包裝，對周邊國家進行騷擾，實屬具有惡意及軍事效果的「灰色地帶」活動。

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報告評估，此次中國雖宣稱高空無人飛艇「屬民用性質，用於氣象等科研」，但施放前並未公告飛行路線或範圍，直到侵入他國領空遭偵獲，卻兩手一攤稱其為民用，遭美國以侵犯主權、避免造成平民安全為由擊落，中國竟還表達「強烈不滿和抗議」，這種作法除反映中國未在事發前對受影響國家主動提出說明，中國外交部僅指責美國未遵守國際慣例，不提自己是否善盡國際責任，可說是為中國國家主席習近平「新型國際關係」做出嶄新詮釋，更可能影響未來美中關係進展。

報告指出，當一枚高空「民用」飛行器侵入他國領空，除難以運用高射砲、近迫武器等地面防空系統擊落，球體採複合材質製成，在酬載裝備不明的條件下，更難以預估對地面居民財產可能造成的損失，基於諸多不確定因素，對於各國而言都是國安應對的難題。此次美國空軍出動先進的F-22戰機執行擊落任務，其他諸如導能（directed-energy weapon）武器運用，將是未來可考慮的方向。

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