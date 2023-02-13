美軍在美加邊境休倫湖上空擊落不明飛行物 已是本月第4次

美國軍方於當地時間12日下午在休倫湖上空擊落另一個高空不明飛行物體，同時也是本月第四次。圖為F-16戰機。（法新社）

2023/02/13 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國4日派出F-22戰機擊落飄至大西洋沿岸的中國間諜氣球後，近日又分別在阿拉斯加州及加拿大育空地區擊落兩個不明飛行物體。美國官員指出，美國軍方於當地時間12日下午在休倫湖（Lake Huron）上空擊落另一個高空不明飛行物體，同時也是本月第四度擊落高空飛行物體。

綜合外媒報導，密西根州共和黨眾議員柏格曼（Jack Bergman）在推特證實此行動，表示美軍已經讓休倫湖上空的另外一個物體「停止運作」，並我感謝美軍戰鬥機飛行員的果斷行動。

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密西根州民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）提到，擊落休倫湖上空不明飛行物體的行動是由美國空軍與國民兵的飛行員共同執行。絲拉金也在推特推文表示：「我們對這個物體的真面目與實際用途十分感興趣。」

美國國防部證實，12日稍早，一架F-16戰鬥機在休倫湖上空擊落了一個空中物體，該物體未被評估為軍事威脅，但存在飛航危險。

為因應不明飛行物，聯邦航空總署（FAA）12日針對沿美加邊境五大湖區之一的密西根湖（Lake Michigan）上空宣布「臨時飛航限制」，而FAA在11日也曾在蒙大拿州宣布類似措施。

一名美國政府高層表示，在休倫湖上空被擊落的物體是八角形結構物，該物體有干擾國內空中交通風險，在美國領空約6100公尺的高度被「響尾蛇」飛彈擊落，目前沒有發現任何可識別的掛載物，近期該物體曾在蒙大拿州上空被發現。

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