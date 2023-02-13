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    不僅突襲北美 金融時報：中國軍用氣球平均每月入侵台灣領空1次

    中國間諜氣球2月初飛越美國領空，遭美國空軍戰機擊落，近日美國和加拿大陸續再擊落3個不明飛行物。近年來，台灣在其領空觀察到數十次中國軍用氣球飛行，知情人士說，此類入侵平均每月發生1次。（路透）

    中國間諜氣球2月初飛越美國領空，遭美國空軍戰機擊落，近日美國和加拿大陸續再擊落3個不明飛行物。近年來，台灣在其領空觀察到數十次中國軍用氣球飛行，知情人士說，此類入侵平均每月發生1次。（路透）

    2023/02/13 15:38

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國間諜氣球2月初飛越美國領空，遭美國空軍戰機擊落，近日美國和加拿大陸續再擊落3個不明飛行物，引發全球關注。根據英國「金融時報」13日報導，近年來，台灣在其領空觀察到數十次中國軍用氣球飛行。

    台灣1名高級官員受訪指出：「他們來的很頻繁，最近1次是幾週前。」另1位了解此事的人士表示，此類入侵平均每月發生1次。

    台灣政府官員表示，在台灣領空觀察到的中國氣球通常飛行高度約為2萬英尺，遠低於飛越美國領空的氣球，並且由不同的材料製成。

    依據國際法，普通氣象氣球可在不事先徵得同意的情況下，飛越其他國家空域。但台灣官員說，那些氣球的體積和載重量已超出一般氣象氣球的範圍。

    據在3個亞洲國家處理軍事和情報問題的官員稱，在台灣上空觀測到的氣球是由裝備發展部研製的，該部是中國中央軍委會所屬負責武器系統的部門，中央軍委會是習近平領導的最高軍事機構。

    1名台灣官員說：「一些氣球由解放軍空軍部署，一些由火箭軍部署，台灣軍機定期上空觀察這些氣球。」據台灣知情人士和美國1盟邦指出，這些氣球一直在收集大氣數據，以用於雷達和導彈系統。

    台灣國防部先前僅在去年2月證實了1起事件，有4批多個中國氣球在台灣北部徘徊。

    該地區的其他國家，包括日本和菲律賓，已經觀察到氣球侵入其領空，但他們的政府沒有提供任何細節。

    中國軍用氣球頻繁飛越台灣的消息，讓外界對中國廣泛的軍用氣球計劃有了新的認識。2月初，美國在南卡羅來納州海岸擊落了疑似中國間諜氣球後，該計劃引起了全球關注。

    台灣公布中國軍用氣球頻繁闖入領空的同時，中國人民解放軍一直在加強入侵台灣所需的能力。許多專門研究兩岸關係的分析人士認為，中國領導人習近平尚未做出開戰的決定。但解放軍導彈、空中和海軍資產的集結，以及以入侵情景為重點的演習，以及靠近台灣的更大規模、更複雜的空中和海軍演習，已讓美國軍方一些官員相信，習近平的目標是在幾年之內發動對台攻擊。

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