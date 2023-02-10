台灣搜救隊救出土耳其女子 影像傳回屏東縣長感動不已

獲救的土耳其女子家屬（左）擁抱屏東縣消防局特搜大隊副大隊長陳世鴻（右）表達感謝。（屏縣府提供）

2023/02/10 17:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕土耳其6日發生強震，造成重大傷亡，台灣搜救隊伍與土耳其救援隊趕赴重災區阿德亞曼（Adiyaman）執行任務，在當地時間今天（10日）上午8時許，於倒塌民宅內救出一名被壓在水泥柱下的傷者送醫，由於這支隊伍是加入台灣特搜隊的屏東縣消防局伙伴，影像回傳到屏東，令縣長周春米相當感動，期許消防弟兄們注意自己的安全，繼續加油。

屏縣消防局表示，台灣搜救隊伍及土耳其救援隊，是在當地時間9日凌晨2時37分，發現建築物中還有人生還，中午12時43分確定受困女子位置，發現女子被倒塌變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物壓住，現場人員持續以器具救援，經過19小時又37分鐘的搶救，約在當地時間今天（10日）上午8時許順利把人救出。現場救援團隊協助年約35歲的女子脫困後，後續通知當地救護車把人送往醫院醫治，生命跡象穩定。

請繼續往下閱讀...

相關影像今天隨後傳回屏東縣政府，影片中傷者家屬擁抱感謝消防人員，讓屏東縣長周春米十分感動，她表示，消防弟兄遠赴他鄉英勇投入救災，並及時援救出寶貴的生命，真的令人感動、感謝，也期許弟兄們注意自己的安全，繼續加油。

屏東縣長周春米表示，土耳其6日強震造成重大傷亡，屏東縣消防局出動40人的搜救隊伍，集結後搭機前往土耳其支援救災，看著救難人員持續在低溫中搜救，不顧溫差、時差，特搜英雄們一到馬上接手救援任務，和時間賽跑，盡力搶救更多寶貴生命，黃金救援時間每分每秒都很重要，雖然不捨但心中以這些救難英雄為傲，也希望國人繼續為土耳其和敘利亞祈福，為搜救隊員們隔空加油打氣。

搜救人員深入瓦礫堆救人。（屏縣府提供）

台灣特搜人員協助救一名受困土耳其女子。（取自屏東縣長周春米臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法