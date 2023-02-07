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    高中就常忘記有沒有吃飯 19歲男診斷為最年輕阿茲海默症患者

    1名19歲男子因記憶衰退求醫，甚至會忘記自己有沒有吃飯，經多項檢查後，診斷罹患阿茲海默症，為目前已知最年輕的阿茲海默症患者。阿茲海默症檢測示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    1名19歲男子因記憶衰退求醫，甚至會忘記自己有沒有吃飯，經多項檢查後，診斷罹患阿茲海默症，為目前已知最年輕的阿茲海默症患者。阿茲海默症檢測示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2023/02/07 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俗稱老年癡呆的神經退化性疾病「阿茲海默症」，已經不是只有65歲以上老人會發病，近日中國發現1名19歲男子，因記憶衰退求醫，甚至會忘記自己有沒有吃飯，經多項檢查後，診斷罹患阿茲海默症，為目前已知最年輕的阿茲海默症患者。

    國際學術刊物《阿茲海默症期刊》（Journal of Alzheimer's Disease）近日刊登一篇最新報告，中國首都醫科大學宣武醫院團隊稱，一名19歲男子被診斷罹患阿茲海默症，是目前已知最年輕的臨床診斷患者。

    報告指出，這名19歲的患者因為記憶衰退來求醫，自述其從高中起開始受困於明顯的短期記憶缺失，並出現閱讀和反應困難，會不時丟東西，甚至忘記自己有沒有吃飯，受記憶衰退影響，不得不退學，但目前仍然能獨立生活。

    醫院為該患者做了多種檢查，包括當前用於診斷阿茲海默症的最權威手段——腦脊液檢查和正子電腦斷層攝影（PET），患者還接受了多種認知檢測；結果顯示，該患者存在輕度的腦萎縮等症狀，部分腦脊液指標也存在異常，最終臨床診斷為阿茲海默症患者。

    論文稱，該患者是目前已被報告符合阿茲海默症診斷標準的最年輕病例，同時該病例也無帶有已知和阿茲海默症有關聯的基因突變。

    宣武醫院神經內科主任醫師賈龍飛指出，該病例的情況非常罕見，以至於他一度不敢相信檢查的結果；他指出，這名19歲男子，不但是最年輕阿茲海默症患者，也沒有發現已知的和阿茲海默症有關聯的基因突變，對於人類進一步去了解阿茲海默症的發病原理等，有著巨大的意義。

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