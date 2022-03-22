好消息！新研究：鋰鹽可降低失智症風險 推遲發病時間

隨著先進國家人口高齡化發展，失智症已成為西方老年人口主要死因。（路透）

2022/03/22 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕隨著先進國家人口高齡化發展，失智症已成為西方老年人口主要死因，一項涉及近3萬人的新研究表明，鋰鹽治療將可降低罹患失智症的風險。

最新發表在權威期刊《PLoS Medicine》雜誌的研究報告中，科學家針對共2萬9618名自願受試者實施了「鋰鹽治療」（Lithium Treatment），並將其分為實驗組與對照組進行觀察，發現這種療程可讓罹患失智症風險與推遲發病5年等項目帶來約40％的正向影響。

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本次實驗的受試者年齡均超過50歲，此前未曾被診斷出罹患失智症等相關腦退化性疾病（包括阿茲海默症），且至少接受過一年的追蹤，最終得出上述結論。

據稱，鋰鹽是一種含有鋰離子的離子化合物，在醫學上被視為一種精神科藥物，常被用於治療躁鬱症與重度憂鬱症患者，能降低相關疾病的症狀發生頻率。

有鑑於失智症患病人數持續上升，預估在2050年，患有該類疾病的人口將比現在多出2倍，任何有效延緩發病或降低風險的治療手段，都會對醫療系統帶來巨大的益處，此次研究成果指向一項抗疾的潛在可行手段，對學界乃至全人類都是好消息。

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