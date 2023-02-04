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    西班牙男就愛全裸上街趴趴走 法院判准

    西班牙男子科洛馬3日在自家菜園裸體騎車。（路透）

    西班牙男子科洛馬3日在自家菜園裸體騎車。（路透）

    2023/02/04 20:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕西班牙一名29歲男子因全身赤裸走在街上遭罰款，一狀告上法院，爭取在公共場所裸露權，3日獲得高等法院判決他勝訴。

    《路透》3日報導，這名男子科洛馬（Alejandro Colomar）因為在瓦倫西亞阿爾達亞鎮（Aldaia）街上公然裸體遭罰款，下級法院判決撤銷罰款，但遭上訴，瓦倫西亞高等法院判決駁回上訴，不過高院法庭也承認，該國法律有關在公共場所裸露部份，有「法律的空窗」。

    科洛馬原本準備照樣全身赤裸、只穿著一雙登山鞋出庭，但是被要求穿上一些衣服才能進入法院大樓。他向高等法院庭上表示，罰款侵犯了他的意識形態自由。

    西班牙自1988年起開放在公共場所裸體，任何人可裸體走在街上而不被逮捕，但是巴塞隆納等部份地區自訂法規規範裸體行為。法官認為，阿爾達亞目前並無法規禁止裸體，科洛馬「限制自己僅在阿爾達亞兩處不同街道停留或走動」，他的行為並不意味著「改變了公民安全、寧靜或公共秩序」。

    科洛馬說，他2020年開始以一絲不掛的模樣出入公共場所，他說他裸體走在街上獲得的支持多過羞辱，不過，也曾經被人用刀威脅。他說，「罰款一點都沒道理」，「他們指控我是猥褻的暴露狂，根據字典，那是有性意圖意味，和我所做的一點關係都沒有。」

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