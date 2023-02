美掀「找中國氣球熱」 航班追蹤網站：這顆是美國的啦！

2023/02/04 20:09

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜氣球近日飛入美國領空引發關注,不少網友則湧入航班追蹤網站「Flightradar24」試圖找到這顆氣球。沒想到一顆美國的科研氣球在事件爆發時被誤認,航班追蹤網站只能澄清「這不是中國氣球啦!」

知名航班追蹤網站「Flightradar24」今(4)日發布聲明,北美防空司令部(NORAD)目前在追蹤的中國間諜氣球並沒有廣播式自動相關監視功能(ADS-B),因此不會在Flightradar24上顯示。

而先前被不少網友誤認是中國間諜氣球,呼號為「HBAL617」的飛行器實際上是美國自家的高空研究氣球。而Flightradar24上的這顆高空研究氣球呼號也被直接改成「不,這不是中國氣球」(No, this is not a Chinese Balloon)。

廣播式自動相關監視(Automatic dependent surveillance – broadcast)是一種飛機監視技術,飛機通過衛星導航系統確定位置,定期廣播,使其可被追蹤。

????⚠️ The high altitude balloon currently over the United States being tracked by NORAD is not broadcasting ADS-B and is not visible on Flightradar24.



The HBAL617 currently over Alabama is a US-based high-altitude research balloon, NOT the surveillance balloon. https://t.co/lCVgIbsGVG