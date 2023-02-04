為何用間諜氣球情蒐 專家揭中國背後目的

分析師表示，北京使用古老間諜氣球目的是為了傳達一個信息，即中國隨時準備好使用任何必要手段與美國持續競爭。（美聯社）

2023/02/04 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪中前夕，1枚中國間諜氣球闖入美國領空，消息曝光引起國際矚目，對此分析師解釋，「還有甚麼比看似無害的氣球更適合呢？」北京使用間諜氣球目的是為了傳達一個信息，即中國隨時準備好使用任何必要手段與美國持續競爭。

美國國防部當地時間3日指出，2日飛進美國領空的中國間諜氣球是偵察用途，而非中國外交部辯稱該汽球屬「民用性質」，用於科研任務，且因不可抗力原因誤入美國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此推遲訪中行程，更批評中方不負責任。

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根據《英國廣播公司》報導，間諜氣球是傳統的監控技術之一，早在第2次世界大戰期間，日軍開始用此在美國發射彈藥，同時冷戰期間也被美國和蘇聯廣泛運用。

中國為何選擇使用間諜氣球？新加坡拉惹勒南國際研究學院的何本傑明博士（Benjamin Ho）說明，北京擁有更先進的監控技術，且也能透過其他手段監控美國基礎設施或獲得任何他們想要資訊，他直指「氣球比較像是一種信號，而不是安全威脅，同時為了探測美方如何反應，甚至可能的情況是希望美方發現這顆氣球」。

空軍戰力分析師何淵明（He Yuan Ming）說，「還有什麼比看似無害的氣球更好呢？」，他指出間諜氣球的目的不在於安全威脅，而是傳達信息，亦即中國有想改善中美關係，中國隨時準備好使用任何必要手段與美國持續競爭。

卡內基國際事務倫理委員會資深研究員米歇爾（Arthur Holland Michel）進一步解釋，「氣球要在美國『被人發現』很可能具備關鍵意義，推測中國正利用氣球證明該國的先進技術能橫越美國領空，在這方面間諜氣球是相當理想的選擇。」

此外，其他專家補充，氣球也能安裝相機和雷達感測器等現代技術，最重要的是它比無人機或其他衛星更便宜，也更容易部署。

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