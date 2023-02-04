中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它

中國外交部承認，飛入美國領空的氣球的確來自中國，但屬於民用性質，且受「不可抗力」因素才誤入美國。（法新社）

2023/02/04 09:00

〔中央社〕中國偵察氣球入侵美國領空演變成外交風暴，美國國務卿布林肯暫緩訪中行程，指控中國侵犯主權。美國國會也不分黨派狂批，部分議員甚至要求拜登政府「擊落它」。

美國五角大廈2日表示，近日發現中國高空偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，因擔心危及地面人員不予擊落，引發外界高度關注。

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中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」；美方未採信北京說法，強調氣球為偵察性質，布林肯（Antony Blinken）也因而暫緩5日訪中行程。

面對中國偵察氣球入侵美國領空，美國國會議員不分黨派狂批，包含布萊克本（Marsha Blackburn）、霍利（Josh Hawley）在內等共和黨籍參議員甚至公開要求拜登政府「擊落它」（shoot it down）。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天發出聲明，指對美國上空發現中國偵察氣球一事感到非常失望，尤其是發生時間點為布林肯訪中前夕。

梅南德茲表示：「這擺明且無疑侵犯了美國主權及國際法，侵犯方還是宣稱自己為負責任行為者的國家，我支持國務卿布林肯暫緩出訪的決定。」

參議院外委會共和黨首席成員里契（Jim Risch）呼應指出，中國使用偵察氣球的舉動，明顯侵犯美國主權與領土完整性，呼籲拜登政府立即將氣球從美國領空移除。

擔任眾議院新成立「中國問題特別委員會」主席與首席成員的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也發布聯合聲明指出，中共此舉不僅侵犯美國主權，更清楚顯示北京近來的外交示好不代表政策上有實質改變。

中國偵察氣球飛入美國領空，美國國會議員不分黨派狂批，包含布萊克本、霍利（見圖）在內等共和黨籍參議員甚至公開要求拜登政府「擊落它」（shoot it down）。（路透）

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