土耳其內長譴責美國大使：請把髒手拿離土耳其

土耳其內政部長索魯（見圖）抨擊美國大使，企圖帶風向傷害土耳其。（法新社）

2023/02/04 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國對土耳其提出旅遊「安全警示」，其他歐洲國家陸續跟進，暫時關閉各國駐伊斯坦堡領事館，為此土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）抨擊美國大使，企圖帶風向傷害土耳其。

綜合媒體報導，美國駐伊斯坦堡領事館曾在1月30日警告：「恐怖分子可能會對伊斯坦堡或西方人經常造訪的各地教堂、猶太教堂和外交使團等，進行報復性襲擊」，不僅發布旅遊警示，也關閉領事館。其他國家陸續跟進，截至目前包含德國、法國等至少7個歐洲國家暫時關閉駐伊斯坦堡領事館。

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據報導，索魯昨（3）日向美國大使發難，「請把髒手拿離土耳其」，索魯進一步指控，土耳其方相當清楚美國在打什麼算盤，打算帶風向製造土耳其混亂。

有消息指出，土耳其外交部週四（2日）曾針對美國等9國領事館，發出的一系列恐怖威脅通知，緊急召見這9國的大使。然而土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）嚴加否認，稱威脅通知根本不存在。

自從土耳其遲遲不同意瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），引起歐洲國家不滿，一些西方反伊斯蘭勢力趁機出聲，甚至有歐洲國家陸續出現焚燒「可蘭經」極端行為，激起包含土耳其在內全球伊斯蘭教徒的憤怒。

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