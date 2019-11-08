馬克宏稱北約腦死 梅克爾、北約秘書長同聲反駁

針對法國總統馬克宏稱北大西洋公約組織正處於「腦死」，德國總理梅克爾（圖右）7日對此表示不同意，並指這類言論沒有必要。北約秘書長史托騰柏格（圖左）則強調「北約很堅固」。（歐新社）

2019-11-08 07:12:40

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏在接受英國雜誌《經濟學人》（The Economist）專訪時稱北大西洋公約組織（NATO）正處於「腦死」，德國總理梅克爾（Angela Merkel）7日對此表示不同意，並指這類言論沒有必要。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則強調「北約很堅固」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受《經濟學人》專訪，在7日出刊的內容中指稱，「我們現在正在經歷北約的腦死。」他批評美國正表現出「背棄我們」的跡象，並指美國總統川普未徵詢盟國，就逕自決定自敘利亞北部撤軍，默許土耳其出兵；另個北約盟國土耳其，也在攸關其他成員利益的地區，採取未經協調的侵略行動。他認為美國和北約盟國之間，在戰略決策上毫無任何協調合作，並警告歐洲各國，在防衛事務上不該再依賴美國。

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針對北約創立條約第5條「共同防禦」的條款是否仍有信心，馬克宏則說：「我不知道。」該條款內容為，當北約任一盟國遭受攻擊，會被視為對北約所有成員國的攻擊。

不過針對馬克宏的說法，梅克爾則表示不同看法，她與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談後，在7日指出，馬克宏「使用激烈言詞」，不符她對於北約內部合作的看法。她認為「即使我們出現問題且需要振作」，也沒必要使用這種以偏概全的判斷。史托騰柏格則強調「北約很堅固」，並稱美國與歐洲「合作程度比過去數十年來還要密切」。

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