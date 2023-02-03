捷克準總統力挺烏克蘭：常規武器援烏應「無上限」

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）3日在布拉格接受訪問。（法新社）

2023/02/03 21:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）3日接受《彭博》和《法新社》訪問，表達力挺烏克蘭到底的決心，表示對烏國提供武器援助，在常規武器上應該「無上限」，唯一的限制只應該是核武和北大西洋公約組織（NATO）的直接參戰。

帕維爾3日在布拉格接受《彭博電視》訪問，表示「我相信，我們在（支援烏克蘭）裝備上不應該設任何上限」，「唯一的例外是核武，以及北大西洋公約組織（NATO）的直接參與這場衝突」。他說，「烏克蘭能夠在烏克蘭的土地上擊敗俄羅斯」，「這意味著，把俄軍部隊從烏克蘭趕出去，恢復烏克蘭領土和主權完整。」

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這名捷克準總統也警告，北約成員國擁有的核武，應該做為對俄羅斯任何考慮動用核武企圖的嚇阻力量，「我們也有核武力量」，「我們一點都不想動用，但是如有必要，我們做好準備。」

帕維爾稍早接受《法新社》訪問，也表達同樣看法，「論及傳統武器，我真的看不出任何設限的理由。」

自俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，西方盟邦已經一波又一波提供烏國大量軍援。不過，帕維爾說，西方軍援烏國還需要更多「勇氣」，因為在提供現代武器上，「有些國家的態度有點保留」，他說，「如果我們採取單一的立場，會給我們最佳的成功機會。我們應該在這些問題上採取一致行動」，「應該提供烏克蘭所有手段，協助該國把俄羅斯軍隊趕出去。」

帕維爾也支持烏克蘭在戰爭結束後加入北約和歐盟，他說，烏克蘭不僅有資格加入，「我們也能從中得益」，俄羅斯一旦能夠重建與西方的正常關係，對俄國也有益處。

他說，就價值觀、長期戰略利益和北約與烏克蘭軍隊之間的技術互通性來說，「烏克蘭已經達成這些條件」，烏克蘭成為北約成員國，這只是「政治意願的問題」。

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