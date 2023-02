捷克挺台四巨頭齊聚 準總統PO文有玄機

2023/02/03 14:37

〔即時新聞/綜合報導〕捷克政界近來與台互動熱絡,總統當選人帕維爾(Petr Pavel)更與總統蔡英文通話,推升雙方友好關係。在政權交替之際,4名挺台的政府、國會首長也齊聚一堂,共商國事,展現團結氣氛。

帕維爾在推特PO出一張合照,與會者包括總理費亞拉(Petr Fiala)、眾議院議長艾達莫娃(Markéta Adamová)和參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)。內文寫道,「我們做了一些本應完全正常、不足為奇的事。然而,這卻成了一件大事。與憲政官員的聯合工作晚餐會議。」

請繼續往下閱讀...

艾達莫娃日前才確認3月底將親自率團訪問台灣。接受捷克媒體專訪談及有關中國反對她訪台一事時,艾達莫娃堅定表示:「我們不會讓任何人告訴我們該去哪」;韋德齊曾於2020年無懼中國施壓訪問台灣,並在立法院發表演說,在當時引起國際關注;費亞拉近日也對中國施壓與台交往的行徑不以為然,強調捷克作為一個主權國家,要與誰會面、與誰通話「我們自己做決定」。

Děláme něco, co by mělo být naprosto normální, nepřekvapivé, a přesto se to stává událostí. Společná pracovní večeře s ústavními činiteli @P_Fiala, @Vystrcil_Milos, @market_a. O to důležitější je smáznout exkluzivitu těchto okamžiků a udělat z nich běžnou věc. pic.twitter.com/igQFFq82HH