捷克挺台四巨頭齊聚 準總統PO文有玄機

捷克政府、議會首長共商國事。（圖片取自捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）推特）

2023/02/03 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕捷克政界近來與台互動熱絡，總統當選人帕維爾（Petr Pavel）更與總統蔡英文通話，推升雙方友好關係。在政權交替之際，4名挺台的政府、國會首長也齊聚一堂，共商國事，展現團結氣氛。

帕維爾在推特PO出一張合照，與會者包括總理費亞拉（Petr Fiala）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）和參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。內文寫道，「我們做了一些本應完全正常、不足為奇的事。然而，這卻成了一件大事。與憲政官員的聯合工作晚餐會議。」

請繼續往下閱讀...

艾達莫娃日前才確認3月底將親自率團訪問台灣。接受捷克媒體專訪談及有關中國反對她訪台一事時，艾達莫娃堅定表示：「我們不會讓任何人告訴我們該去哪」；韋德齊曾於2020年無懼中國施壓訪問台灣，並在立法院發表演說，在當時引起國際關注；費亞拉近日也對中國施壓與台交往的行徑不以為然，強調捷克作為一個主權國家，要與誰會面、與誰通話「我們自己做決定」。

Děláme něco, co by mělo být naprosto normální, nepřekvapivé, a přesto se to stává událostí. Společná pracovní večeře s ústavními činiteli @P_Fiala, @Vystrcil_Milos, @market_a. O to důležitější je smáznout exkluzivitu těchto okamžiků a udělat z nich běžnou věc. pic.twitter.com/igQFFq82HH — Petr Pavel （@general_pavel） February 2, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法