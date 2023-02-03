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    工程大學地下竟藏「超電磁炮」？ 校方回應了

    一張截自中國哈爾濱工程大學相關院所發布的通知圖片，最近在社群平台引起中國網友熱議。該通知表示，校方在11號樓地下數十層內探勘到數門「超電磁炮」，甚至周圍疑似存在大量「高濃縮鈾-235原料」。（擷取自微博）

    一張截自中國哈爾濱工程大學相關院所發布的通知圖片，最近在社群平台引起中國網友熱議。該通知表示，校方在11號樓地下數十層內探勘到數門「超電磁炮」，甚至周圍疑似存在大量「高濃縮鈾-235原料」。（擷取自微博）

    2023/02/03 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國的社群平台近日傳出在哈爾濱工程大學內發現大量放射性原料，甚至在地底藏有數門「超電磁炮」。校方出面闢謠表示，學校從來沒有放置相關物件，網傳訊息是錯誤的。

    綜合中國媒體報導，一張截自中國哈爾濱工程大學相關院所發布的通知圖片，最近在社群平台引起中國網友熱議。該通知表示，校方在11號樓地下數十層內探勘到數門「超電磁炮」，甚至周圍疑似存在大量「高濃縮鈾-235原料」，放射性極強，需對11號樓封閉處理，不僅停止大學課程，更禁止周圍2公里內所有的人為活動。

    針對網傳內容，哈爾濱工程大學則回應表示，學校從來沒有發生過相關事件，也未發出通知，網傳截圖是偽造的，呼籲中國民眾以學校官方管道資訊為準，保持「不造謠、不信謠、不傳謠」的原則。

    據資料顯示，哈爾濱工程大學11號樓地上共有6層，被用於教學和辦公，地下對外開放的則有兩層，地下2層設有一個靶場。但實際上地下總共有6層，皆為防止小型原子彈設計，牆厚達1公尺，每層地下室均裝設30公分厚的密封鐵門。地下第6層還鋪設一條軍事隧道，其寬度足以容納一輛戰車，長近10公里，直達哈爾濱火車站。

    哈爾濱工程大學11號樓地上共有6層，被用於教學和辦公，地下對外開放的則有兩層，地下2層設有一個靶場。但實際上地下總共有6層，皆為防止小型原子彈設計。（擷取「華客」twitter）

    哈爾濱工程大學11號樓地上共有6層，被用於教學和辦公，地下對外開放的則有兩層，地下2層設有一個靶場。但實際上地下總共有6層，皆為防止小型原子彈設計。（擷取「華客」twitter）

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