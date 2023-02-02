中國對台捷友好沒辦法 專家：北京報復手段很有限

捷克專家表示，台捷關係將持續深化，而中國就算強烈反對，能對此事件採取的報復行動也不多。圖為捷克總統當選人帕維爾。（法新社）

2023/02/02 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與總統蔡英文1月30日進行電話會議，承諾台捷將進一步發展雙邊關係，引起中國不滿。捷克專家對此表示，台捷關係將持續深化，而中國就算強烈反對，能對此事件採取的報復行動也不多。

根據《德國之聲》報導，捷克智庫「歐洲安全政策觀點中心」（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）指出，台灣除了在經貿投資、科技、教育、文化及觀光方面與捷克合作，雙方在安全領域方面也有增加互動的趨勢，在布拉格有很多人正在推動捷克政府與台灣進行更多安全相關的合作，由於捷克的國防工業非常強大，雙方在安全領域的合作可能是與協助購買武器有關。

請繼續往下閱讀...

至於中國對台捷交流強烈反對，未來是否有可能做出反制或報復？楊雅嚳認為，中國可能會凍結部分捷克在中國公司的合約，過去捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）曾在2020年2月來台，當時中國便有採取此行動，不過實際上影響不大，加上中國與捷克之間的直接經濟合作與貿易很少，因此中國能採取的行動不多。

楊雅嚳提到，中國的第二個報復方式就是對其他在中國的歐洲公司施壓，要求他們放棄與捷克合作，但北京若採取此行動，將引發歐盟全體反彈，歐洲有可能會對中國採取共同經濟防禦。此外，中國近期捨棄過往的「戰狼路線」，楊雅嚳認為中國若報復捷克政府，與現行外交路線牴觸，因此上述兩種報復手段都對中國不利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法