退燒藥成堆當垃圾！ 中國網友怒：當初想囤藥牟利的吧

在中國曾一藥難求的「布洛芬」，如今被人發現被大量棄置在垃圾桶，引發熱議。（圖擷取自微博）

2023/02/02 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，各地一度掀起搶藥潮，其中常見的止痛藥「布洛芬」最搶手。近日卻有人發現，曾經一藥難求的「布洛芬」竟有上百盒未拆封丟在垃圾桶裡，引起網友熱議。

綜合中媒報導，一名重慶網友在住宅樓下的垃圾桶發現大量被丟棄的布洛芬，「都是整盒整盒的，連同其它藥品拆都沒拆就被扔了，保守估計有上百盒藥」。從曝光的畫面中可以看到，標示「布洛芬軟膠囊」的盒子和其他藥物被棄置在垃圾桶。

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看到曾一藥難求的藥物被當成垃圾丟棄，中國網友紛紛怒道「當時還有生病了買不到的呢」、「這就是瘋狂搶藥的後果，自己吃不了別人買不著」、「當初想囤藥牟利的吧」、「過期了嗎」。

另外，另外也有中國網友上傳一段影片，畫面中有四條大片塑膠包裝的藥，並表示「囤了1000片退燒藥，到貨太晚，全砸手裡了」！他稱，確診前一次買了1000片退燒藥，結果直到農曆年前貨才送到，當時他已康復很久了。網友看完後說「黃牛就黃牛，還網友，還囤」、「自己選擇囤的，現在出來裝可憐」、「幾個月前因為你不知道多少買不到它，你就抱著它睡吧」。

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一名中國網友自稱確診前訂購1000片退燒藥，直到康復過後很久才收到貨，反被其他網友質疑根本是想囤積藥品的黃牛。（圖擷取自微博）

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