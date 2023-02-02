殘忍！園長不只偷賣動物 還抓4隻山羊煮給員工吃

墨西哥當地一間動物園被踢爆，園長偷走園內4隻侏儒山羊，並在派對當中將牠們做成料理；示意圖。（歐新社）

2023/02/02 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥格雷羅州（Guerrero）當地一間動物園Zoológico Zoochilpan被踢爆，園長納瓦（José Rubén Nava）除了將園內數十隻動物賣掉，甚至偷走園內的4隻侏儒山羊（Pygmy goats）作為派對料理，與工作人員一起享用，全案目前仍在調查當中。

綜合外媒報導，事件起因為上月14日，當時一頭受傷的鹿被野狗攻擊，遭當地民眾發現後送醫仍不治，但醫師發現該頭鹿身上不但腿部受傷，鹿角也被割斷，疑似有遭到虐待的痕跡。當局展開調查後，才揭露納瓦任職動物園園長期間的一連串惡行。

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報導指出，納瓦將園內一匹斑馬賣給當地商人，來換取3隻歐洲馬鹿，甚至將4頭安哥拉牛（Watusi Bulls）賣掉來換取園內其他的設備。另外還有美洲虎、土狼、金剛鸚鵡等動物目前下落不明。

調查人員還發現，納瓦在任職期間偷走了園內的4隻侏儒山羊，並在派對上將牠們做成料理給工作人員享用。國家環境部門野生動物主任費爾南多（Fernando Ruiz Gutierrez）表示，這些園內的動物被人吃下肚，這樣做會讓人類健康陷於危險中，因為這些動物並不適合食用。目前納瓦指控非法販賣與虐待動物等罪，詳細案情警方目前正在調查中。

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