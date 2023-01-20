很大隻！寶貝「132公分巨兔」失竊 前Playboy女郎傷心消失2年

2021年失蹤的大流士是大陸巨兔（Continental Giant）中的佼佼者，身長足足有132公分，曾獲得金氏世界紀錄認證，體型十分狀碩。（取自動物星球頻道臉書）

2023/01/20 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕曾被金氏世界紀錄評為世界最大兔子的大流士 （Darius）自2021年4月從主人家中遭竊後便下落不明至今。曾為花花公子（Playboy）雜誌模特的主人愛德華茲（Annette Edwards）自愛寵消失後便傷心欲絕，遠離公眾視野，直到最近（20日）才上英國的晨間節目吐露心聲。

根據外媒、動物星球頻道的介紹，飼主愛德華茲曾養育超過100隻兔子，擁有20年以上經驗，她說，「我有4隻得到金氏世界紀錄的兔子，我為他們感到驕傲，他們是又大又漂亮的的大孩子」。失蹤的大流士更是大陸巨兔（Continental Giant）中的佼佼者，身長足足有132公分，十分巨大，每年光是餵飽牠就要花掉至少5000英鎊（台幣約23萬元），要用掉2000根紅蘿蔔、700顆蘋果。

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大流士2021年驚傳遭竊，歹徒闖入愛德華茲住處，帶走當時11歲的大流士。雖然愛德華茲曾祭出1000英鎊（台幣近4萬元）賞金，也吸引許多媒體報導，最後仍未尋獲。愛德華在那之後就淡出公眾視野，直到最近才宣布將帶她的其他寶貝兔子參加英國電視台的晨間節目。

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