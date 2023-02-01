驚悚影片曝！浮潛男童準備上船 鯊魚「突襲咬胸」

男童正準備結束浮潛上傳，下秒竟遭一隻鯊魚咬住胸部。（圖擷取自抖音）

2023/02/01 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一對父子出海釣魚時遇上鯊魚攻擊，8歲兒子曼尼（Manni Alam）浮潛完準備上船，突然遭鯊魚咬住身體，所幸牠一下子就鬆口，沒有釀成嚴重傷勢，不過整個驚險瞬間全被船上的爸爸拉德萬（Radwan Alam）錄下。

綜合外媒報導，從影片畫面中能看到，當時曼尼跟著父親澳洲大堡礁的Lady Musgrave島釣魚，他開心將抓到的魚放到船上向父親炫耀時，一隻鯊魚突然浮出水面咬向曼尼的胸部，抓到魚炫耀片秒變恐怖片。

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報導指出，船上親友目睹鯊魚攻擊的瞬間都被嚇壞，其中一名友人莫伊（Moe Alsaye）直呼，「當下簡直快嚇死了，原本只想看看曼尼在水中抓到什麼，結果竟突然被鯊魚攻擊。」

不過鯊魚沒咬很久就鬆口回海裡，曼尼沒有嚴重傷勢。他說，當下胸部被鯊魚咬了一下，但只有胸口有點痛覺而已。他也透露，之後還是要繼續在水裡探險。

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