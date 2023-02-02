兩面評價在人間！澳洲樞機主教佩爾葬禮 哀悼者與抗議人士對峙

澳洲樞機主教佩爾的葬禮1日於雪梨聖瑪麗大教堂舉行，場內依照天主教儀式進行，場外卻出現大批抗議人士。（法新社）

2023/02/02 17:40

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〔即時新聞／綜合報導〕澳洲樞機主教的葬禮於當地時間2月1日舉行，然而其生前的爭議案件、以及天主教會在當地的負面形象，竟爆發葬禮現場哀悼者與抗議人士對峙的緊張場面。

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據《路透》報導，澳洲保守派樞機主教佩爾（George Pell）今年1月10日，因心臟衰竭在羅馬去世，享年81歲。葬禮在雪梨聖瑪麗大教堂（St Mary's Cathedral）舉行，過程中卻發生哀悼者和抗議人士在教堂周遭對峙，氣氛一度非常緊繃。

佩爾不僅是樞機主教，也是前教廷高級官員，2019年他卻曾因90年代在墨爾本大教堂性虐待兩名唱詩班男童而被判處6年有期徒刑。2020年，佩爾入獄服刑13個月後，澳洲高等法院因衡量罪證不充分，改判其無罪釋放。出獄後佩爾離開澳洲，長期定居羅馬，並與教宗方濟各多次會面。

計有數千人參加了佩爾的葬禮，包括澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）等政要，另有逾百人透過教堂外的大螢幕觀看直播哀悼。艾伯特在致詞時表示：「他是澳洲有史以來最偉大的天主教徒，也是我們國家最偉大的公民之一。喬治·佩爾是我所認識最偉大的人」。

與此同時，正對大教堂的公園裡，聚集著成群結隊的抗議人士，其中不乏LGBT族群支持者。人們舉著「佩爾在地獄中燃燒」等標語，更有人激昂呼籲反對樞機主教和天主教會。音樂家埃爾伯恩（Layne Elbourne）受訪時告訴記者：「我們聲援那些因天主教會而受害的人們，尤其是針對喬治·佩爾」。

少數哀悼者試圖回應抗議人士的口號，但兩方人馬並沒有發生進一步肢體衝突。昨（週三）澳媒的新聞畫面中，可見教堂內的哀悼者，正試圖拆除抗議人士在教堂圍欄繫上的彩色絲帶，讓緊張局勢一度升級。抗議者稱，彩色絲帶象徵著兒童性虐待受害者所遭受的痛苦。

澳洲警方官員表示，因為抗議人士同意改變示威路線，僅在舉行葬禮的聖瑪麗大教堂周遭聚集，警方最終通過了抗議活動的合法申請，約有數百人參加了抗議活動。

澳洲樞機主教佩爾的葬禮1日在雪梨舉行，場外卻出現大批抗議人士。（美聯社）

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