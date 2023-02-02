烏克蘭警方協助尋人 6歲女童和懷孕母親失散後重新聚首

烏克蘭一名6歲女童與母親失散，在烏克蘭警方協助下，兩人成功團圓。（路透）

2023/02/02 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭警方營救一名被困在烏東巴赫姆特鎮（Bakhmut）的一名6歲女孩，女童與其懷孕母親失散，在警方協助下，女童得以跟母親團聚，畫面引人鼻酸又溫馨。

根據《路透》報導，烏克蘭警方於本週展開營救任務，一名6歲女童阿麗娜（Arina）與懷有身孕的母親丹妮爾琴科（Halyna Danylchenko）走散，她獨自一人留在巴赫姆特鎮破舊的公寓裡。

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烏克蘭警察迪亞琴科（Pavlo Dyachenko）和兩名身著戰鬥裝備的同事在雪地裡艱難跋涉，順利找到阿麗娜並讓她穿上兒童防彈背心和頭盔，成功讓阿麗娜與母親團聚。自俄羅斯2022年2月展開軍事入侵行動，阿麗娜和母親是流離失所的數百萬人之一。

迪亞琴科告訴《路透》，烏克蘭警方正與滯留在巴赫姆特鎮的家庭交涉，試圖說服他們撤離該地區，無論是家庭、或是小孩，「因為小孩必須生活在一個和平的環境中」。

當烏克蘭警方詢問阿麗娜，俄羅斯是否經常砲擊和射擊巴赫姆特鎮，阿麗娜點頭表示肯定。阿麗娜還未被警方尋獲時，現場只有她一個小孩，並無其他人。

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