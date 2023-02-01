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    軍情動態》荷蘭陸軍：今年將完全併入德軍組成聯合部隊

    荷蘭皇家陸軍發言人范德貝克少校表示，荷蘭準備將其旅級戰鬥隊整合至德國陸軍當中。圖為荷蘭皇家直升機去年11月16日在荷蘭卡特韋克舉行「獵鷹之秋（Falcon Autumn）」軍事演習。（歐新社、法新社；本報合成）

    荷蘭皇家陸軍發言人范德貝克少校表示，荷蘭準備將其旅級戰鬥隊整合至德國陸軍當中。圖為荷蘭皇家直升機去年11月16日在荷蘭卡特韋克舉行「獵鷹之秋（Falcon Autumn）」軍事演習。（歐新社、法新社；本報合成）

    2023/02/01 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭皇家陸軍發言人范德貝克（Mark van de Beek）少校表示，隨著俄羅斯入侵烏克蘭戰況陷入膠著，荷蘭準備將其作戰旅完全整合至德國陸軍當中。

    綜合媒體報導，范德貝克指出，荷蘭與德國正努力將荷蘭「第13輕型旅（13th Light Brigade）」整合到德國陸軍「第10裝甲師（10th Panzer Division）」，目前荷蘭陸軍有3個旅級戰鬥隊，其中2個已經併入德國軍隊。此外，范德貝克表示，最後剩餘的8000名士兵旅現在計畫最快將在4月併入。

    不過，范德貝克說荷蘭政府尚未做出最終決定，荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）曾透露荷蘭內閣正針對各種可能的整合方式，進行討論。

    根據荷蘭媒體《新鹿特丹商報》（NRC）報導，若該計畫確定後，將會形成一支由約5萬名軍事人員所組成的聯合部隊，其中包含有2萬4000名荷蘭士兵，不過整合計畫並不包含荷蘭陸軍特種部隊Korps Commandotroepen。

    據報導，荷蘭也在德國第1裝甲師的指揮下，運營像德國租賃的主戰坦克。范德貝克說，荷德2國正在協商共同採購軍事裝備及統一軍事法規等相關問題。目前德國國防部發言人尚未對此發表評論。

    荷蘭皇家陸軍發言人范德貝克少校表示，荷蘭準備將其旅級戰鬥隊整合至德國陸軍當中。圖為荷蘭皇家直升機去年11月16日在荷蘭卡特韋克舉行「獵鷹之秋（Falcon Autumn）」軍事演習。（歐新社）

    荷蘭皇家陸軍發言人范德貝克少校表示，荷蘭準備將其旅級戰鬥隊整合至德國陸軍當中。圖為荷蘭皇家直升機去年11月16日在荷蘭卡特韋克舉行「獵鷹之秋（Falcon Autumn）」軍事演習。（歐新社）

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