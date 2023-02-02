為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯將發動大規模攻勢？ 烏高層警告：恐投入16萬動員兵

    烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫警告，俄羅斯將在未來兩三週內進行大規模升級，烏克蘭正為此準備。（美聯社）

    烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫警告，俄羅斯將在未來兩三週內進行大規模升級，烏克蘭正為此準備。（美聯社）

    2023/02/02 07:00

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）接受英媒《天空新聞》訪問時警告，俄羅斯將在未來兩三週內進行大規模升級，可能將16萬名去年招募的動員兵投入戰場。

    根據英國《Sky News》報導，丹尼洛夫指出，俄羅斯目前正準備最大程度的升級，包括進行演習和培訓，不排除俄羅斯總統普廷像去年2月24日那樣從北、東、南三方發動攻勢，甚至有可能在戰爭滿一周年的狀況下發動攻擊。

    丹尼洛夫表示，烏方不排除未來兩到三週出現任何狀況，預計俄羅斯在去年9月動員的32萬名士兵，有一半人數會參與俄羅斯此次欲發動的攻勢。丹尼洛夫也強調，烏克蘭經歷了一段艱苦的抗戰期，但是最艱困的戰鬥尚未到來，接下來幾個月對於整體戰爭進程來說非常重要，將會是一段決定性的時間。

    丹尼洛夫指出，烏克蘭已有制定一些計畫，並與主要合作夥伴密切合作，最終目標就是要奪回俄軍侵占的所有領土，不光是去年2月24日以來占領的區域，還有俄羅斯自2014年以來就占領的克里米亞半島與烏東親俄地區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    停止劃紅線！ 立陶宛總統︰北約應提供烏克蘭戰機、長程飛彈
    2023/02/01 17:21

    停止劃紅線！ 立陶宛總統︰北約應提供烏克蘭戰機、長程飛彈
    軍武新知》GLSDB雙彈合壁 遠程精準絕殺俄軍目標
    2023/02/01 16:43

    軍武新知》GLSDB雙彈合壁 遠程精準絕殺俄軍目標

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    新兵不斷戰死「當砲灰」 前瓦格納指揮官痛批上級無戰術
    2023/02/01 11:05

    新兵不斷戰死「當砲灰」 前瓦格納指揮官痛批上級無戰術
    美官員透露將有新一波對烏軍援 首度包含遠程火箭彈
    2023/02/01 09:55

    美官員透露將有新一波對烏軍援 首度包含遠程火箭彈

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    各國對援烏戰機表態 英政府：提供戰機不切實際
    2023/02/01 08:56

    各國對援烏戰機表態 英政府：提供戰機不切實際
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播