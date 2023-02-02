俄羅斯將發動大規模攻勢？ 烏高層警告：恐投入16萬動員兵

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫警告，俄羅斯將在未來兩三週內進行大規模升級，烏克蘭正為此準備。（美聯社）

2023/02/02 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）接受英媒《天空新聞》訪問時警告，俄羅斯將在未來兩三週內進行大規模升級，可能將16萬名去年招募的動員兵投入戰場。

根據英國《Sky News》報導，丹尼洛夫指出，俄羅斯目前正準備最大程度的升級，包括進行演習和培訓，不排除俄羅斯總統普廷像去年2月24日那樣從北、東、南三方發動攻勢，甚至有可能在戰爭滿一周年的狀況下發動攻擊。

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丹尼洛夫表示，烏方不排除未來兩到三週出現任何狀況，預計俄羅斯在去年9月動員的32萬名士兵，有一半人數會參與俄羅斯此次欲發動的攻勢。丹尼洛夫也強調，烏克蘭經歷了一段艱苦的抗戰期，但是最艱困的戰鬥尚未到來，接下來幾個月對於整體戰爭進程來說非常重要，將會是一段決定性的時間。

丹尼洛夫指出，烏克蘭已有制定一些計畫，並與主要合作夥伴密切合作，最終目標就是要奪回俄軍侵占的所有領土，不光是去年2月24日以來占領的區域，還有俄羅斯自2014年以來就占領的克里米亞半島與烏東親俄地區。

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