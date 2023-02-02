採購上千件不合格防彈背心 烏國官員遭控挪用公款

前烏克蘭國防部採購官員因涉嫌挪用公款、購買不合標準的防彈背心，遭烏克蘭安全局指控。（路透）

2023/02/02 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基先前誓言反貪腐，近期烏克蘭政府大舉在全國範圍內進行打貪行動，烏克蘭安全局（SBU）1日指出，國防部一名負責採購的負責人涉嫌挪用公款，訂購數千件不符合標準的防彈背心。

根據美國《CNN》報導，這名國防部官員以270萬美元（約新台幣8100萬）替烏克蘭武裝部隊購買近3000件防彈背心，但後來經過多次檢測，發現這批防彈背心不符標準，士兵穿上後無法獲得有效保護。

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烏克蘭安全局指出，這名官員遭指控濫用職權、挪用公款、妨礙武裝部隊等罪嫌，將面臨5到8年的監禁，這批不符合標準的防彈背心也已被收回。烏克蘭安全局表示，該局處正對涉嫌參與危害國家安全非法行動的官員進行調查，目的是為了加強烏克蘭國防能力。

烏克蘭政府1日進行一系列打貪行動，打擊所謂的「內部敵人」，澤倫斯基在夜間談話中也強調：「我們不允許任何人削弱烏克蘭的國力。」烏克蘭安全局負責人馬琉克（Vasyl Maliuk）指出：「每一個敢傷害烏克蘭的罪犯，特別是在戰爭期間，都必須清楚了解，我們會把他戴上手銬。」

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