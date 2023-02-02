為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    採購上千件不合格防彈背心 烏國官員遭控挪用公款

    前烏克蘭國防部採購官員因涉嫌挪用公款、購買不合標準的防彈背心，遭烏克蘭安全局指控。（路透）

    前烏克蘭國防部採購官員因涉嫌挪用公款、購買不合標準的防彈背心，遭烏克蘭安全局指控。（路透）

    2023/02/02 08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基先前誓言反貪腐，近期烏克蘭政府大舉在全國範圍內進行打貪行動，烏克蘭安全局（SBU）1日指出，國防部一名負責採購的負責人涉嫌挪用公款，訂購數千件不符合標準的防彈背心。

    根據美國《CNN》報導，這名國防部官員以270萬美元（約新台幣8100萬）替烏克蘭武裝部隊購買近3000件防彈背心，但後來經過多次檢測，發現這批防彈背心不符標準，士兵穿上後無法獲得有效保護。

    烏克蘭安全局指出，這名官員遭指控濫用職權、挪用公款、妨礙武裝部隊等罪嫌，將面臨5到8年的監禁，這批不符合標準的防彈背心也已被收回。烏克蘭安全局表示，該局處正對涉嫌參與危害國家安全非法行動的官員進行調查，目的是為了加強烏克蘭國防能力。

    烏克蘭政府1日進行一系列打貪行動，打擊所謂的「內部敵人」，澤倫斯基在夜間談話中也強調：「我們不允許任何人削弱烏克蘭的國力。」烏克蘭安全局負責人馬琉克（Vasyl Maliuk）指出：「每一個敢傷害烏克蘭的罪犯，特別是在戰爭期間，都必須清楚了解，我們會把他戴上手銬。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯將發動大規模攻勢？ 烏高層警告：恐投入16萬動員兵
    2023/02/02 07:00

    俄羅斯將發動大規模攻勢？ 烏高層警告：恐投入16萬動員兵
    被控「散播俄軍假新聞」 俄知名記者遭判刑8年
    2023/02/01 18:43

    被控「散播俄軍假新聞」 俄知名記者遭判刑8年

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    離譜！美國學區食品主管 疫情期間偷走4500萬元雞翅
    2023/01/31 16:54

    離譜！美國學區食品主管 疫情期間偷走4500萬元雞翅
    強力打貪！澤倫斯基稱要清理烏克蘭內部問題
    2023/01/25 09:46

    強力打貪！澤倫斯基稱要清理烏克蘭內部問題

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    誓言反貪腐 澤倫斯基簽法令「禁公務人員出國渡假」
    2023/01/24 11:45

    誓言反貪腐 澤倫斯基簽法令「禁公務人員出國渡假」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播