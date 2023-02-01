貪婪導致衝突 教宗籲放過剛果和非洲

天主教教宗（圖左）訪問剛果民主共和國，譴責「劇毒的貪婪」讓非洲衝突不斷。圖右為剛果總統齊塞克迪。（法新社）

2023/02/01 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗本週二（1月31日）訪問剛果民主共和國（DR Congo）時，譴責「劇毒的貪婪」讓非洲衝突不斷，並呼籲富裕世界必須意識到在這世上「人比礦產更加珍貴」。

據《路透》報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨訪問剛果民主共和國，在總統府向政要、群眾發表演說。教宗譴責剛果境內的剝削行為層出不窮，直指豐富的礦產資源助長了戰爭、流離失所和飢餓。

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演說中方濟各嚴肅呼籲：「放開剛果民主共和國、放開非洲、停止扼殺非洲。它不應被不斷開採，也不應被不斷掠奪」。剛果擁有世界上最豐富的鑽石、黃金、銅、鈷、錫、鉭和鋰等礦藏，但礦藏卻引發了民兵、政府軍和外國勢力之間的衝突。

教宗認為更重要的是，礦場對工人、童工不人道的剝削幾乎天天上演；礦場也是造成環境破壞的元兇。方濟各表示：「這些土地，更廣泛的說，整個非洲大陸，繼續忍受各種形式的剝削，將是一場悲劇」，他更強調：「劇毒的貪婪，正用鮮血玷污著鑽石（此指剛果）」。

此外，剛果發生的問題遠比想像中複雜。共和國東部持續被血腥和暴力籠罩，至今仍被1994年鄰國盧安達發生的種族滅絕行動所影響。剛果指責盧安達暗地支持境內叛軍，總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）告訴教宗：「外國勢力在武裝民兵、盧安達直接且無恥的支持下，覬覦本應屬於剛果的礦產」。

據聯合國數據顯示，因為長年的武裝衝突，剛果民主共和國估計有570萬人流離失所，另有2600萬人正面臨嚴重的飢餓問題。剛果9000萬人口中，約有一半是羅馬天主教徒，天主教會並在學校教育、醫療設施以及民主發展等方面，發揮至關重要的影響力。

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