教宗明起訪剛果、南蘇丹 基督教世界三巨頭將聚首南蘇丹

天主教教宗方濟各明天將展開訪問，前往剛果民主共和國和南蘇丹。（路透）

2023/01/30 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）明天（31日）將展開訪問，前往剛果民主共和國和南蘇丹共和國（Republic of South Sudan）。兩國皆因為長期的國內衝突，導致數百萬難民流離失所，並同時面臨嚴重的貧窮與飢餓問題。

據《路透》報導，教宗明起至2月5日，將訪問剛果和南蘇丹。高齡86歲教宗預計前往的兩國，天主教徒皆佔總人口數一半以上，羅馬天主教會過去在兩地針對健康、衛生發揮正面影響力；對教育普及、民生建設也有高度貢獻。

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教宗將在剛果首都金沙薩（Kinshasa）會見該國軍事衝突下的受害者。梵蒂岡駐剛果大使巴萊斯特雷羅（Ettore Balestrero）主教表示：「剛果正處於一個不容忽視的道德緊急狀態」，根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）統計，剛果有超過2600萬人，正面臨嚴重的飢餓問題。

剛果天主教會擁有多達4500萬信仰人口，天主教會並對促進該國的民主發展，發揮積極作用。教宗來訪對教會監督今年底舉行的大選有重要意義，英國駐梵蒂岡大使特羅特（Christ Trott）說：「我們希望這次訪問，能加強教會對選舉進程的支持與參與程度」。

而本週五（2月3日）教宗離開剛果後，將繼續前往南蘇丹首都朱巴（Juba）。此次訪問南蘇丹具有重大意義，因為不僅是教宗方濟各，英國國教的坎特伯里大主教韋爾比（Justin Welby）、蘇格蘭長老教會主持人格林希爾茲（Iain Greenshields）預計都將連袂造訪。三大教會的信眾幾乎涵蓋了南蘇丹大部分人口。

方濟各今天（30日）面對聖彼得廣場的萬人演說中提到：「作為兄弟，我們將共同展開這趟和平的普世之旅」。坎特伯里大主教韋爾比早前受訪也表示，這將是一次歷史性的訪問，韋爾比說：「經歷了數個世紀的分裂，基督教世界的3位領袖正以前所未見的方式攜手前行」。

據聯合國統計，南蘇丹因為連年戰亂，境內有220萬人流離失所、另有230萬難民逃離該國，聯合國稱讚天主教會是當地「建設和平、建立和解的強大積極力量」。特羅特並強調，希望3位教會領袖可以說服南蘇丹的領導人「履行獨立運動時許下的承諾」。

坎特伯里大主教韋爾比本週五將偕同教宗出訪南蘇丹。（歐新社）

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