武肺成美國兒童第8死因 專家呼籲接種疫苗

美國最新研究指明，武漢肺炎成為美國兒童第8大死因。（歐新社）

2023/01/31 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）成為美國兒童第8大死因，研究人員呼籲，應該讓兒童接種疫苗，提高對武肺病毒的保護力。

根據《CNN》報導，一篇刊載在美國醫學協會出版的期刊《JAMA Network Open》的研究指出，武漢肺炎已成為美國兒童第8大死因。儘管跟其他年齡層相比，兒童死於武肺的可能性不到1%，但還是兒童第8死因。美國兒科學會傳染病委員會主席歐利里（Sean O'Leary）表示：「武漢肺炎對老年人和免疫力低下者影響比較嚴重，對於兒童影響比較輕微，但不意味武漢肺炎對於兒童是良性疾病。」。

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然而根據美國CDC數據，美國兒童接種武肺疫苗的比例低於任何年齡層。不到1成符合條件的兒童接種過追加劑，超過9成的5歲以下兒童沒有接種過疫苗。歐利里認為兒童接種疫苗的好處顯然超過任何潛在風險，呼籲應該讓兒童接種疫苗。

武漢肺炎造成的死亡人數「遠遠」超過歷史上任何有疫苗可預防的疾病，是目前整體人口的第三大死因。

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