病毒分黨派？ 美研究：2州共和黨人死亡率高於民主黨人

從2020年3月至2021年12月武肺疫情為止，美國佛州和俄亥俄州共和黨人的平均超額死亡率，比民主黨人士足足高出了76％。圖為電子顯微鏡下的武肺病毒。（美聯社）

2022/10/10 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國全國經濟研究所近來委託耶魯大學研究發現，從2020年3月至2021年12月為止，佛州和俄亥俄州共和黨人的平均超額死亡率（疫情期間總死亡率減去非疫情期間總死亡率），比民主黨人士足足高出了76％，顯示出前者確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的死亡率高於後者。

據《NBC》報導，除了耶魯大學的研究之外，今年6月刊登在《健康事務》（Health Affairs）期刊的論文，也統計出直到2021年10月為止，共和黨人士佔多數的郡武肺死亡人數，硬是比民主黨佔多數的郡更高。

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耶魯大學研究論文作者華萊士（Jacob Wallace）指出，共和黨人士對武肺疫苗的懷疑態度，可能是造成死亡率更高的原因。另一方面，《健康事務》論文作者、馬里蘭大學助理教授塞加爾（Neil Jay Sehgal）認為疫苗只佔了當中10％的因素，是否遵守戴口罩、保持社交距離等公衛措施才是最重要的。

不過，這2篇論文都有局限性，例如塞加爾研究團隊是以整個郡去討論而非個人，因此無法排除其他人口因素的影響，比方說教育程度、醫療水準、高齡人口等等。至於華萊士的研究則是將政治傾向和超額死亡率聯繫起來，但它的範圍僅限於2個州，所採用的也是郡級疫苗接種率。

無論如何，塞加爾和華萊士都強調這些研究不是要將武肺死亡率歸咎於共和黨人，華萊士表示「並不是說如果這些共和黨人是民主黨人，他們就不會死去。」

未參與2項研究的亞利桑那大學公衛政策副教授杰拉德（Joe Gerald），同意俄亥俄州和佛州是研究相關問題的好地方，因為當地人群狀況有很多地方相似，但他認為疫苗接種率只能做出部分解釋，無法確切算出其所佔的責任比率。

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