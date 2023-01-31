此路是我開？中國女自駕旅遊進村 遭男村民攔車討44塊過路費

中國一名女子與親友自駕前往海南省三亞南山風景區，見前方塞車，就繞路進村，結果被當地村民攔車威脅要過路費。（翻攝當事人爆料影片）

2023/01/31 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫解封，各地風景區出現遊客，中國一名女子與親友自駕前往海南省三亞南山風景區，見前方塞車，就繞路進村，結果被當地村民攔車威脅要過路費。這名女子將事件曝光，引發討論。

當事人聶小姐指，自己在28日與親友開車到南山風景區玩，快到南山寺停車場，發現前面塞車，就在岔路選擇走車少的小路進南山村，打算繞路過去，進村時沒有任何寫著要收費的標誌，孰料在快出村時竟然被當地男村民攔車，每車討要過路費10元人民幣（約44元新台幣）。

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聶小姐描述，攔車的村民說話直接，表示不給錢不給過，「車很多的，也看見前面的車都給了錢」，攔車男不是站在原地攔車，而是收完一輛車再跑到下一輛車旁收費，「跑過來我們車旁邊直接掰了一把我們車的後照鏡」。

攔車男對聶小姐一行人表示，「收費10元（人民幣），不給不讓過，路是我家門口的路，不想給你可以報警，警察都不管的」，讓她相當生氣，因為當時車潮多，為了不耽誤自己和其他人時間，她當下沒有選擇報警，但在事後將事件曝光，希望其他人留意，並表示自己當下開的是河北省車牌的車，攔車男每一輛車都攔，不像起初其他中國網友說的只攔東北車。

事件引發中國輿論關注，有中國網友酸，攔車男簡直發財了，「一輛車收10塊（人民幣）；一天幾百輛車就是幾千塊（人民幣）」，不過有中國網友挺攔車男，反嗆「那你可以不用從別人家門口過呀，那我從你家門口把你家的地全部壓爛行不行」，正反兩派吵成一團。

無論如何，攔車男行徑引發當地警方關注；經查，攔車男姓董，在1月25日至29日以遊客車輛經過自家土地影響生活為由，對過路車每輛收10元人民幣，行為構成敲詐勒索，被處行政拘留10日，同時須繳出違法所得。

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