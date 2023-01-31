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    各國陸續放寬 紅十字會示警：全球對未來疫情準備不足

    紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在最新報告中警告，全球「尚未準備好」因應未來的疫情。（路透）

    紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在最新報告中警告，全球「尚未準備好」因應未來的疫情。（路透）

    2023/01/31 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕全球爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已邁入第3年，近期不少國家逐漸解除嚴謹的防疫政策，對此讓世界衛生組織（WHO）緊急呼籲各國仍須謹慎應對疫情，「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）也在最新報告中警告，全球「尚未準備好」因應未來的疫情。

    《路透社》報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在2022年全球災難報告（World Disasters Report 2022）中提到，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）造成的死亡人數比歷史上任何地震、乾旱或颶風還多，「但各國仍未準備好因應未來的疫情，這很危險」。

    而身為全球最大的災難因應網絡的IFRC秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）表示，「下一場疫情可能即將來襲，如果從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）汲取的經驗，無法加快我們準備的步伐，那什麼可以？」還直言不諱指出，「經歷糟糕的3年後，我們已經無法為持續缺乏準備找藉口」。

    此外，這份報告提到，各國應檢視他們的立法，以確保在2023年底前符合疫情整備計畫，並在明年通過新的條約與修正過的國際衛生條例（International Health Regulations），以投注更多心力在地方社會的整備因應上。

    同時這份報告也建議，各國應將國內衛生資金提高到占國內生產毛額（GDP）的1%，並將每年的全球衛生資金提高至少150億美元（約新台幣4445億），而恰帕蓋恩也認為這是「很好的投資」，「最重要的是，必須要有致力採取行動的政治意願。如果有政治意願的話，就有可能實現目標」。

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