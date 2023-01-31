捷克總統齊曼將卸任 立場太親中俄民眾差評

捷克總統齊曼將於3月8日卸任，但捷克民眾對他的評價卻不甚滿意，僅給予他平均4分的低分。（美聯社）

2023/01/31 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕捷克總統齊曼（Miloš Zeman）即將在3月8日卸任，根據一項調查顯示，大多數捷克民眾對齊曼這10年來的表現「不是很滿意」，在5級評分制中，齊曼僅得到次差的「4」分（最優秀為1分，最差為5分），相當於西方評分系統中的「D」，部分原因是他在外交路線上過於傾向中國與俄羅斯。

捷克廣播電台（Czech Radio）報導，據市調公司NMS Market Research的數據顯示，1300名受訪的捷克民眾給予齊曼的總平均分數為4分。在依據憲法行使總統職權方面，齊曼拿到了3.5分，民眾認為他非但沒有好好履行職責，反而常濫用職權或是越權管事。

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對外代表國家部分，捷克人民給齊曼打出3.8分，民眾對於他外交路線「髮夾彎」，譴責俄羅斯、轉而支持烏克蘭的舉動表達了讚賞，但也有許多人覺得為時已晚，批評他先前立場太過傾向中國與俄羅斯。

在談吐方面，有些民眾稱讚齊曼誇張的談話方式，另外一些人則說，他們不喜歡齊曼「傲慢又粗鄙，酗酒又抽菸」，這些都是造成他總體評分不佳的因素。

捷克民眾也普遍認為齊曼身為總統並沒有團結大眾，反而造成了社會分裂，導致他在這部分得到了平均3.8的低分，在樹立道德權威方面也沒有做好榜樣，平均只有4分。

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