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    軍情動態》衛星影像顯示解放軍054B驅逐艦 正在造船廠總組裝

    近日疑似是解放軍海軍下一代飛彈驅逐艦「054B」被曝光正在建造中，噸位將達到6000噸，並配有全新的主動相位陣列雷達。圖為中國網友製作054B模擬圖（前者）。（圖擷取自lqy99021608推特）

    近日疑似是解放軍海軍下一代飛彈驅逐艦「054B」被曝光正在建造中，噸位將達到6000噸，並配有全新的主動相位陣列雷達。圖為中國網友製作054B模擬圖（前者）。（圖擷取自lqy99021608推特）

    2023/01/30 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有衛星影像顯示，疑似解放軍海軍下一代飛彈驅逐艦「054B」正在造船廠建造中，噸位將達到6000噸，並配有全新的主動相位陣列雷達。

    軍聞媒體《navalnews》今（30）日報導，新美國安全中心（Center for a New American Security）智庫兼任高級研究員舒加特（Tom Shugart）27日在推特發文表示，一艘艦艇正在上海滬東中華造船廠進行總組裝，他認為這是「054B」飛彈驅逐艦或是一艘全新級別的艦艇。

    舒加特表示，這艘建造中的艦艇長約為147公尺，寬約18公尺，排水量估計約為6000噸比解放軍海軍現役的054A飛彈驅逐艦尺寸還要大，相當於西班牙海軍的阿爾瓦羅·巴贊級巡防艦（Álvaro de Bazán-class frigate）。

    滬東中華造船廠是中國解放軍海軍和外銷艦艇的主要建造基地之一，專門建造驅逐艦以及兩棲艦艇，例如054A飛彈驅逐艦、071兩棲登陸艦或075兩棲突擊艦，又被稱為「護衛艦和登陸艦的搖籃」。

    而根據微博流出的照片可見，這艘艦艇的桅桿最高處已經安裝一面旋轉式多功能主動相位陣列雷達（APAR），安裝位置類似於054A飛彈驅逐艦的H/LJQ-382對空搜索雷達，但偵蒐能力將更強。

    美國新美國安全中心智庫兼任高級研究員舒加特27日在推特發文表示，一艘艦艇正在上海滬東中華造船廠進行總組裝，他認為這是「054B」飛彈驅逐艦或是一艘全新級別的艦艇。（圖擷取自Tom Shugart推特）

    美國新美國安全中心智庫兼任高級研究員舒加特27日在推特發文表示，一艘艦艇正在上海滬東中華造船廠進行總組裝，他認為這是「054B」飛彈驅逐艦或是一艘全新級別的艦艇。（圖擷取自Tom Shugart推特）

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