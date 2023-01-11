軍情動態》愛國者整合Mk-41垂直發射系統 美海軍反彈道飛彈新選項

愛國者PAC-3 MSE為愛國者系列最新版，藉由新款雙脈沖發動機，能增加飛彈「碰撞擊殺」（hit-to-kill）的打擊能力與最高射程。（路透）

2023/01/11 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕美軍裝備的愛國者飛彈防禦系統（Patriot）做為重要反彈道飛彈武器，已成為多國防空部隊標配。近日在美國海軍協會年度全國研討會上，愛國者製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公布可裝在Mk-41垂直發射系統的愛國者飛彈分段增強型（MSE）。

根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）10日報導，洛克希德馬丁在美國海軍協會年度全國研討會（Surface Navy Association's annual National Symposium）上展出能裝在Mk-41垂直發射系統中的愛國者PAC-3飛彈分段增強型（MSE）。

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報導指出，這種新組合有助於美國海軍增加新的反彈道飛彈選項，並為基於Mk-41改進的任何垂直發射系統開創先例，使其未來都能發射愛國者PAC-3 MSE。但目前不確定PAC-3 MSE是否要加裝火箭助推器才能適配Mk-41。若不需要改裝，標準的PAC-3 MSE（長約5.7公尺）能直接裝入Mk-41戰術版與打擊版中。

愛國者PAC-3 MSE為愛國者系列最新版，藉由新款雙脈沖發動機，能增加飛彈「碰撞擊殺」（hit-to-kill）的打擊能力與最高射程。美國去年在對台軍售交易案中宣布出售一百枚PAC-3 MSE給我國，最快將於2025年交運並部署。

近日在美國海軍協會年度全國研討會上，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公布可裝在Mk-41垂直發射系統的愛國者飛彈分段增強型（MSE）。（圖擷取自Aaron-Matthew IL推特）

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