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    中國恢復核發日本赴中簽證 矢板明夫：外交行事荒腔走板

    圖為示意圖。（歐新社）

    圖為示意圖。（歐新社）

    2023/01/30 08:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐日本大使館昨日宣布，即日起恢復核發日本公民前往中國的簽證，日本資深媒體人矢板明夫發文指出，由此可以看出，現在中國外交行事荒腔走板、毫無章法，同時也提到，在外交部發言人趙立堅被調離之後，戰狼外交好像突然間消停了，但他認為「或許不是戰狼消失了，而是『戰狼披上羊皮了』」。

    因應中國邊境大解封，不少國家先前加嚴邊境管制措施，本月8日時日本也加強對中國旅客的邊境管制措施，中方為此抗議稱「是歧視性措施」，中國駐日本大使館於10日更宣布，暫停核發日本公民前往中國的普通簽證。不過到了昨日，在相隔不到20天後，又宣布自即日起恢復核發日本公民前往中國的普通簽證。

    矢板明夫對此發文指出，針對日本政府採取了限制中國旅客訪問日本的政策，中國以暫停向日本旅客發出新簽證來當作外交報復的手段，當時國際社會就批評中國的報復行為，不符合國際常識，沒想到才過了兩個多星期，在日方完全沒有改變入境政策的情況下，中國就單方面決定重新開始發行簽證。由此可以看出，現在中國外交行事荒腔走板、毫無章法。矢板明夫認為，這「等於中方承認了上一次的報復行動是錯誤的」。

    矢板明夫也指出，透過這件事，可以看出最近中國外交的兩個特點。首先是中心思想混亂，「重視面子」和「重視經濟」這兩種聲音，正在展開博弈。而且最近「重視經濟」的勢力好像佔了上風。

    其次為政策方向調整迅速。說句好聽的話，是靈活應變。說句不好聽的話，是沒有原則。

    矢板明夫也提到，自從外交部發言人趙立堅被調離之後，戰狼外交好像突然間消停了。他認為下週美國國務卿布林肯訪問北京、和秦剛會談時，應該也不會再次出現，兩年前在阿拉斯加和楊潔篪談判時，那樣劍拔弩張的場面了。他也提醒「大家應該注意的是，或許不是戰狼消失了，而是『戰狼披上羊皮了』」。

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