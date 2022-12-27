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    中國放寬防疫限制 境外旅遊料不會立刻激增

    中國宣布，明年1月8日起，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。但是小老百姓和旅行社認為，要恢復到類似常態，還得花點時間。圖為北京機場。（路透）

    中國宣布，明年1月8日起，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。但是小老百姓和旅行社認為，要恢復到類似常態，還得花點時間。圖為北京機場。（路透）

    2022/12/27 22:27

    〔中央社〕中國對入境的國際旅客放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

    防疫規定，給數以十億美元計旅遊業務迅速恢復繁榮帶來希望，但是引項頸期盼中國旅客回籠的國家，恐怕還得再等等。

    路透社報導，中國國家衛生健康委員會昨天宣布，明年1月8日起，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。對離境的中國旅客沒有任何官定限制，上述新規定還讓他們更容易回國。

    COVID-19疫情爆發前，中國曾經是全球最大出境旅遊巿場，2019年中國海外旅遊支出達1275億美元。

    航空公司正在擬定擴張業務計畫，但是小老百姓和旅行社認為，要恢復到類似常態，還得花點時間。

    北京43歲出口商說：「他們作出如此宣布真是太棒了，因此我可以認真制定計畫。」

    但是他表示，可能會等到明年春季季末或夏季才會再次出國，最可能到美國拜訪姐妹，並且強調明年1月下旬農曆春節假期前肯定哪裡也不去。

    其他許多人深受防疫即將鬆綁消息鼓舞，並且開始進行規劃。

    中國大型旅遊網站攜程旅行網（Ctrip）數據顯示，昨晚官宣半個小時後，熱門海外目的地搜尋爆量增長10倍。「去哪兒網」（Qunar）表示，消息發布15分鐘後，國際機票搜尋量增長7倍。兩大平台上的最熱門旅遊目的地都包括日本、泰國和韓國。

    儘管如此，一般並不預期出境旅遊將會立刻激增。

    中國政府自從2020年起就呼籲避免出境旅遊，昨天宣布開放國境時則強調將「循序漸進」恢復出境旅遊。

    航班追蹤服務「飛常準」（VariFlight）指出，預期往返中國航班於明年「五一」黃金週前才會強勁反彈，那之前不會，並表示疫情期間往返中國航班僅為疫情前的8%。

    總部設在北京的研究機構中國未來研究會旅遊分會的劉思敏指出，2024年之前，出境旅遊不會恢復到疫情前的水準。他表示，影響許多人旅遊計畫的是當前席捲中國的COVID-19感染浪潮。

    包括日本、印度等國都已宣布，來自中國的旅客入境時必須提供COVID-19檢測陰性證明。

    旅遊開銷則是另一大問題。

    劉思敏說：「疫情期間有那麼多人失業或收入變少，讓他們恢復信心得花點時間。」

    國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）於中國宣布放寬防疫禁令前，本月公布研究顯示，逾半受訪中國民眾表示，即使邊境開放，也會再等數個月到一年才恢復從事境外旅遊。

    也有航空公司在昨天宣布政策調整之前就開始進行相關規劃。大韓航空公司（Korean Air）就表示，韓國飛中國航班明年1月起將從每週9班增為15班。

    截至目前，除居留、工作、商務、學生和探親簽證外，中國沒有宣布恢復旅遊簽證計畫。

    國際商務旅行可望成為恢復速度最快活動之一。

    中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席華剛林（Colm Rafferty）說：「最近的宣布為恢復商務旅行做準備，這是過去兩年多來，在中國的美國商界爭取最力的當務之急。」

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