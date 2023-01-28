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    信不信由你！中國通報春節一週6364染疫亡 比前週減半

    中國上海南京步行街鬧區27日人潮不少，武漢肺炎疫情爆發滿三年的春節假期接近尾聲。（歐新社）

    中國上海南京步行街鬧區27日人潮不少，武漢肺炎疫情爆發滿三年的春節假期接近尾聲。（歐新社）

    2023/01/28 23:55

    〔中央社〕中國疾病預防控制中心今（28日）晚通報，1月20日至26日（小年夜至年初五），中國大陸醫療機構累計在院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染死亡病例6364例。這個數據比前一週減半。

    據中疾控官網28日晚間通報，截至1月26日，中國大陸現有住院病例21萬5958例，現有重症2萬6156例。1月20日至26日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團醫療機構累計在院COVID-19感染相關死亡病例6364例。

    通報顯示，中國大陸最新一週在院死亡病例，比前一週減半；現有住院病例也減少過半。

    中疾控21日通報，1月13日至19日，中國大陸醫療機構累計在院COVID-19感染相關死亡病例1萬2658例；1月29日住院病例47萬1739例。

    今天是中國改以醫療機構上報統計疫情的第3次通報。自2022年12月8日至今年1月26日，官方累計通報住院染疫死亡7萬8960例，這與國際機構推估的數據相去甚遠。

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